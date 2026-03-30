El elenco de El diablo viste a la moda está en CDMX

La noticia dejó de ser especulación. hace unos días, 20th Century Studios confirmó que parte del elenco de El diablo viste a la moda 2 llegaría a la Ciudad de México como parte del tour global de la secuela reactivando el interés por una historia que sigue marcando la conversación entre moda y cultura pop casi dos décadas después de su estreno.

El anuncio, publicado a través de sus canales oficiales, confirma lo que hasta hace poco circulaba como posibilidad, sin embargo, hoy trasciende que Anne Hathaway y Meryl Streep ya se encuentran en CDMX ya que la película se estrena el próximo 30 de abril.

La expectativa no es menor. La película consolidó figuras como Meryl Streep en uno de sus papeles más reconocibles, mientras que Anne Hathaway y Emily Blunt terminaron de posicionarse en la industria con personajes que siguen siendo referencia dentro y fuera del cine. La posibilidad de verlas en la capital mexicana no solo apela a la nostalgia, también responde a una audiencia que ha mantenido vigente el impacto estético de la película.

Que la Ciudad de México forme parte de este tipo de visitas no es casual. La relación entre la industria del entretenimiento y el público local ha crecido de forma consistente, y eventos de este calibre suelen integrarse a circuitos que combinan cine, moda y cultura.

The world's our runway. The Devil Wears Prada 2 global tour is coming.



📍Mexico City

📍Tokyo

📍Seoul

📍Shanghai

📍New York

📍London pic.twitter.com/hEtQZsq1Qz — 20th Century Studios (@20thcentury) March 27, 2026

El interés que ha generado este anuncio también habla del lugar que ocupa la película hoy. Más allá de su narrativa, se mantiene como una referencia constante en el análisis de imagen, poder y construcción de identidad dentro de la industria editorial. La figura de Miranda Priestly, en particular, sigue funcionando como punto de partida para discutir liderazgo, exigencia y estética en contextos contemporáneos.

ELAS!!Anne Hathaway e Meryl Streep promovendo O Diabo Veste Prada 2 na Cidade do México hoje, 30. pic.twitter.com/aWHJanod0E — Anne Hathaway Brasil 👠 (@annehathawaybr) March 30, 2026

Las protagonistas de la cinta se reunieron hoy con fans y medios de comunicación en la Casa Azul de Frida Kahlo, pero parece que habrá más sorpresas durante el día...

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