Así lucía Salma Hayek como Frida Kahlo en 2001 (y así en 2024, con Madonna)

El último concierto de Madonna en la Ciudad de México cerró con broche de oro al invitar al escenario a Salma Hayek nada menos que personificada como Frida Kahlo, cosa que no es mera coincidencia, ya que la actriz originaria de Coatzacoalcos interpretó a la pintora en la afamada película del 2001. La cantante de Material Girl ha sido muy vocal sobre su inspiración con Frida —"como saben, tengo una gran historia, una larga historia con México”, dijo la superestrella el sábado por la noche en el Palacio de los Deportes según La Razón. “Cuando era niña, descubrí a Frida Kahlo. Fui al único museo que existía en Detroit, y había murales de Diego Rivera por todas partes, pero para ser honesta, me interesaba más una pequeña imagen en una esquina, de una mujer hermosa con el pelo recogido en trenzas y ojos intensos”. Ver a Madonna y a Salma Hayek juntas en nuestra ciudad quedará plasmado en la memoria, pero seguimos recordando con orgullo la pieza fílmica que la actriz mexicana co-produjo. Eso, y que las dos gritaron ante los miles de espectadores, ¡Viva México, cabrones!

¿Cómo se llama la película de Frida Kahlo con Salma Hayek?

Salma Hayek actuó como Frida Kahlo en la película biográfica Frida de 2002, además de coproductora, lo cual fue un proyecto apasionado para ella. “Tenía una visión muy específica en términos visuales, y cómo quería que fuera la estructura y la película”, dijo en una entrevista en 2022. “No quería que fuera como un típico biopic. Quería tener un valor artístico diferente, porque ella era una artista. Y fue muy difícil lograrlo porque era inusual, y ella era inusual y nadie sabía quién era”.

La película narra la vida de Frida Kahlo, explorando sus autorretratos surrealistas y sus vibrantes representaciones de la cultura mexicana. Así como las luchas de Kahlo con la polio y el desafortunado accidente de autobús que la dejó con dolor crónico, su compleja relación con el muralista Diego Rivera y su bisexualidad.

La actuación de Hayek fue aclamada por la crítica y recibió una nominación al Premio de la Academia a la Mejor Actriz. La película en sí también fue un éxito, recaudando más de $56 millones en todo el mundo y ganando dos premios Oscar por Mejor Maquillaje y Mejor Banda Sonora Original. También merece destacarse a la directora de Frida, Julie Taymor, cuyo más grande éxito ha sido la presentación teatral de El Rey León pero a ella le debemos grandes títulos como Across the Universe (2007) y The Tempest (2010).

La actriz mexicana Salma Hayek actúa en una escena en el set de la película “Frida Kahlo” el 12 de abril de 2001 en Puebla, México. Hayek interpreta el papel principal en la película actualmente siendo filmada en locaciones en Ciudad de México, París y Nueva York. getty images

En esta imagen compuesta se ha hecho una comparación entre Frida Kahlo y la actriz Salma Hayek. IMAGEN IZQUIERDA circa 1945: La pintora mexicana Frida Kahlo (1907 - 1954) está sentada con los brazos cruzados, mirando hacia abajo, frente a una de sus pinturas y una jaula de pájaros de madera en 1945. Lleva flores en el cabello y un collar de madera. (Foto de Hulton Archive/Getty Images) IMAGEN DERECHA 2001: La actriz mexicana Salma Hayek (D) camina en el set de la película “Frida Kahlo” en Puebla, México. Hayek interpreta el papel principal en la película actualmente en rodaje en locaciones en Ciudad de México, París y Nueva York. (Foto de Susana Gonzalez/Newsmakers) getty images

Salma Hayek vestida de Frida Kahlo con Madonna

Con Frida, Salma Hayek usó ¡más de 50 vestuarios para convertirse en la pintora! “Comoramos camisas bordadas tradicionales oaxaqueñas y coloridas joyas de cuentas fueron a los vendedores ambulantes de la Ciudad de México”, recordó la diseñadora de vestuario Julie Weiss en 2002, orgullosa de presentar “piezas que tuvieran pasión, curiosidad y respeto [...] de la misma manera que Frida hubiera elegido su ropa”.

Con un tocado de flores, una torerita de cuero, un corset transparente con corpiño oscuro y una falda de motivos oaxaqueños, Salma Hayek subió al escenario con Madonna para el desfile de vogue y nos dejó boquiabiertos. “Muchas gracias, Madonna, por permitirme ser parte de tu icónica gira de celebración. Esta noche inolvidable se queda en mi bolsa de tesoros preciosos”, escribió la madre cinematográfica de los mexicanos.