El lujoso guardarropa de Madonna para el Celebration Tour y los diseñadores que la vistieron

2

getty images

Look western personalizado, todo diseñado y hecho en casa con botas de vaquero Miu Miu y sombrero cowboy hecho en Ucrania por Ruslan Baginskiy. El conjunto está inspirado en el video Don’t Tell Me, donde los dos looks western de Madonna fueron hechos por Dsquared2, que en ese momento sólo confeccionaba ropa masculina.