¿Kylie Minogue lo hizo primero? Dua Lipa saca Illusion con un video musical similar

Dua Lipa tiene la cantidad adecuada de energía pop de los años 90 que necesito en mi vida. La cantante sacó su nuevo single Illusion con un video musical que merece muchos aplausos —incluso nos demostró sus habilidades de gimnasia colgando de un aro a varios metros sobre la piscina (??!!). Además de Dua, los bailarines y esa melena rojo vibrante, la cuarta estrella del video es el venue: la Piscina Municipal de Montjuïc en Barcelona, lugar que no es ajeno a las celebridades, ya que fue en 2003 que Kylie Minogue lo eligió para video-musicalizar su canción Slow. Dos décadas después, viene Dua Lipa a retomar el terreno de las clases de natación y clavados con un toque extra hot.

Todas las referencias que Dua Lipa hizo de Kylie Minogue en Illusion

Después de la sorpresiva visita de Dua Lipa a la Ciudad de México, la cantante británica pasó tiempo de calidad con Pedro Almodóvar, y desde entonces supimos que vendría un proyecto grande desde las tierras del director de cine. Ahora que Illusion vio la luz, nos deleitaron con una grandiosa vista de Barcelona en conjunto con un show artístico de coreografía y nado sincronizado —con Dua incluida. “Espero que les encante esta canción y el video tanto como nosotros disfrutamos hacerlo”, escribió en sus redes. “Esta canción fue el inicio de todo para este álbum en términos de sonido, y fue la primera canción que escribí con ‘la banda’”.

Pero los seguidores no se hicieron esperar para mostrar que ya habían visto un escenario similar: en 2003 Kylie Minogue grabó en ese lugar el video musical de su canción Slow. Pero de coincidencia no habría mucho: hace unos años, Dua confesó en entrevista con GQ que Slow era su canción y video favorito, y que le encantaría colaborar en un futuro con Kylie. ¡Los sueños se van haciendo realidad!

Y quizá esta no es la única referencia a Minogue. Además de la coincidencia con el clavadista en la escena inicial, también vemos la ‘montaña humana’ de All the Lovers y los movimientos acuáticos acostada similares a Get Outta My Way. ¿Crees que hay otras similitudes?