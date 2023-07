Lo que hace Salma Hayek para no recurrir al bótox a sus 56 años

Salma Hayek no solo tiene una actitud positiva respecto al envejecimiento, sino que para verse radiante a los 56 ha mantenido una rutina tanto física y mental, como de belleza, con una envidiable disciplina.

Estos secretos de belleza de Salma Hayek son clave para lucir fabulosa

¿Bótox e inyecciones? Salma Hayek al momento les ha dicho no gracias, y a cambio se ha dedicado a cuidar de su paz mental y de los ingredientes de cosmética natural que usa en su día a día.

En primera instancia, Salma encontró las bondades de la meditación para obtener beneficios tanto al interior como al exterior. Así lo explicó en el podcast ‘Let’s Talk Off Camera’ con Kelly Ripa, quien le preguntó si no se ponía bótox, a lo que la actriz mexicana confirmó que no lo utiliza: “debido a muchas cosas que pasan en mi cuerpo, problemas de salud, de alguna forma acabé desarrollando un extraño hábito de meditación que no he dejado de cultivar desde entonces. Puedo hacerlo por horas, porque pierdo la noción del tiempo. Es muy divertido”, reveló. La intérprete sostiene que “realmente se siente la energía recorriendo todo el día”, brindándole ‘diferentes emociones y sensaciones'; “se mueve y baila todo dentro de ti, y que cuando no hace meditación, su cara se ‘cuelga’.

“Cuando no puedo meditar durante mucho tiempo, ¿sabes lo que pasa? Se me empieza a caer la cara y todo lo demás. Mi hernia de disco, el problema que tengo en el cuello, mi cadera, mis tobillos... Me empiezo a romper”, ha confesado Salma Hayek.

Más allá de la meditación, Salma Hayek también se ha valido de ingredientes naturales para incorporar a su rutina de belleza. Así lo recordó en 2015 en una entrevista, donde reveló: “mi abuela me enseñó a cuidar de mi piel desde muy joven. De adultos, la gente solía quemar la semilla de esta fruta llamada mamey. No existe aquí [en América], pero con el aceite puedes ponerlo en tus pestañas y hacerlas más largas. También es para el cabello”.

Y por si aún te lo preguntabas, Salma aún se sabe toda una joven a sus 56 años, pues además de lucir fabulosa, acepta con amor el pasar del tiempo. En Red Table Talk (2021) con Jada Pinkett Smith, la actriz mexicana aseguró, “no hay fecha de expiración para las mujeres. Eso tiene que acabar. Porque puedes dar caña a cualquier edad. Puedes arreglártelas a cualquier edad, puedes soñar a cualquier edad, y puedes ser romántica a cualquier edad”.