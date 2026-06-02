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Moda

Dua Lipa lleva el detalle nupcial que está desplazando al encaje tradicional

Mientras muchas novias siguen apostando por transparencias y bordados, una propuesta más depurada gana terreno con siluetas precisas, accesorios de gran formato y una elegancia que no depende de adornos

Junio 02, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Dua Lipa lleva el detalle nupcial que está desplazando al encaje tradicional

Instagram

La conversación actual en moda nupcial ya no gira únicamente alrededor del vestido. Cada vez más diseñadores y novias están trasladando el protagonismo hacia la construcción de la silueta, los accesorios y la actitud con la que se lleva el conjunto. El resultado es una estética mucho más limpia visualmente, donde los detalles decorativos pierden peso frente a piezas capaces de definir toda una imagen por sí solas.

Las fotografías compartidas por Dua Lipa son un ejemplo claro de este cambio. En lugar de recurrir a los recursos que dominaron las bodas durante años —encajes, aplicaciones florales tridimensionales o bordados extensos—, la cantante eligió una propuesta basada en líneas nítidas y elementos cuidadosamente seleccionados.

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La pieza central es un vestido blanco de inspiración sastre que combina la estructura de una chaqueta entallada con una falda de caída suave. La elección resulta significativa porque conecta con una de las corrientes más fuertes de la moda nupcial reciente: la influencia del tailoring dentro de la propuesta para bodas. La precisión del corte adquiere tanta importancia como cualquier adorno.

Sin embargo, el verdadero punto de atención aparece sobre la cabeza. El sombrero XL transforma por completo el conjunto. Su tamaño genera dramatismo visual inmediato, pero también aporta algo que durante décadas estuvo reservado al velo: presencia escénica. Desde ciertos ángulos, incluso modifica la percepción de las proporciones del look, creando una imagen memorable sin necesidad de recurrir a elementos excesivos.

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Dua Lipa lleva el detalle nupcial que está desplazando al encaje tradicional

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Los guantes blancos, el ramo sencillo de flores claras y la joyería discreta construyen una narrativa coherente donde cada pieza tiene una función específica. Nada parece agregado únicamente para decorar y esta dirección estética responde también a un cambio más amplio en las preferencias de muchas novias.

En plataformas como Pinterest y redes sociales, crece el interés por vestidos depurados, conjuntos inspirados en la sastrería y propuestas que privilegian la forma sobre el romanticismo. No se trata de eliminarlo por completo de la narrativa nupcial, sino de expresarlo de otra manera.

Por eso el encaje no desaparece por completo, pero deja de ser un requisito frente al altar. Durante décadas fue prácticamente sinónimo de moda nupcial. Hoy comparte espacio con tejidos lisos, cortes precisos y accesorios capaces de construir identidad propia.

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Dua Lipa lleva el detalle nupcial que está desplazando al encaje tradicional

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La decisión de Dua Lipa condensa perfectamente esa transición. El foco ya no está en la cantidad de detalles incorporados al vestido, sino en la fuerza visual del conjunto completo. El sombrero, la estructura de la silueta y la limpieza de las líneas crean una propuesta que se siente contemporánea sin depender de tendencias pasajeras.

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