El cárdigan corto y fuzzy de Salma Hayek en los 90 es mi nueva adicción de moda invernal

Es corto, nada estorboso, y afelpado. Como bien estamos enterados, la moda de los 90 hizo un retorno gigante y nos hizo darnos cuenta de que, quizá, sí es posible combinar ciertas prendas que creíamos despedidas de nuestro guardarropa. Originario de la cálida ropa de punto del siglo XX, los cárdigans se hicieron populares como piezas prácticas para hacer layering; evolucionaron hasta convertirse en un elemento imprescindible, siendo adoptados por íconos como Audrey Hepburn y Marilyn Monroe. Con el tiempo, las celebridades de la cultura pop dieron paso a su uso: mujeres como Cameron Diaz y Jennifer Lopez andaban con él por la calle, combinado con jeans. Fue Salma Hayek durante la premiere de My Life So Far a finales de los noventa que consiguió el mejor fuzzy cropped cardigan (cárdigan corto afelpado) con una falda de satín. Y así, esta pequeña pieza que llega hasta la cintura, se volvió material apto para red carpets. Queriendo retomar el look de Salma, hoy día podemos hacer combinaciones similares para hacer de este cárdigan afelpado nuestra pieza elemental del guardarropa invernal.

Lo cierto es que un cárdigan corto tiene gran potencial para combinarse con cualquier prenda: con jeans de cintura alta, añadiendo una camiseta básica para un look casual, o llevarlo sobre un slip dress para un toque femenino y elegante. También queda perfecto con faldas midi o mini de seda, creando un conjunto sofisticado, o con pantalones de cuero que le den un aspecto más equilibrado entre el look rebel y el tierno.

Aerie Fuzzy Cropped Cardigan. El cárdigan más suave y afelpado para estar cómoda todo el día (o la noche).

Off-White bolero Fuzzy. Un diseño con pelo artificial que podría ser el complemento ideal a cualquier prenda de noche.

Zara Suéter liso de cuello redondo. Otro modelo más básico en un color verde/azul que complementa cualquier conjunto.

Bershka Chaqueta bomber pelo mangas rib. Una variación del cárdigan afelpado pero en versión chaqueta, para salidas más casuales.