Cinco looks en menos de 5 minutos (edición otoño 2024)

Si ya leíste nuestro reporte Harper’s Bazaar sobre la moda Fall/Winter 2024 y las tendencias estacionales, sabrás que se viene una temporada con gran diversidad y un arraigo por lo maximalista. Pero esto no significa que debas abrumarte por la gama de opciones, sino que uses tus cinco sentidos de la moda para armar un look lo suficientemente práctico y fashionista para entrar al otoño 2024 con gran impacto —y que salir de casa no te tome más de cinco minutos—. Estos son cinco looks fáciles de armar en tiempo récord que te tendrán cubierta para la temporada otoñal y serán perfecto para capturar ese #ootd con tu pumpkin spice en mano.

Cómo se viste la gente en otoño 2024 en menos de cinco minutos

1. Baggy jeans + playera de manga larga + tenis Samba = 5 minutos

Los baggy jeans son de esas prendas indispensables para cualquier temporada: los puedes llevar con un top crochet o con un suéter crop. En este caso, combinarlos con una playera de manga larga (y con un hombro descubierto) es todo lo que necesitas para una salida casual sin tener un look ordinario. Combinado con tenis Samba a juego, es un conjunto pulido y derivado de street style para infinidad de ocasiones que requieran de la sencillez fashionista.

2. Biker shorts + blazer largo + ballerina flats = 5 minutos

¿Necesitas algo más elevado en el lado sofisticado pero sin perder la comodidad? El dúo de blazer y biker shorts ofrece esto y más. En el calzado, unas cómodas bailarinas en color neutro para emparejar el look y así hacer la transición del día a la noche.

3. Falda bombacha + playera de manga larga + medias negras = 5 minutos

(Ok, quizá este lleve más de cinco minutos sólo por el hecho de que ponerse las medias es un trabajo arduo). Fuera de eso, este es un conjunto fácil y dinámico que puedes llevar en diversas combinaciones de colores —no es exclusivo del negro, aunque queda muy bien si lo requieres para algo más formal. Además las faldas bombachas estarán súper trendy en la temporada de otoño 2024, no dejes pasar la oportunidad de llevarlas con estas prendas.

4. Top y falda de cuero + mocasines = 5 minutos

El cuero siempre pertenecerá al otoño como el cambio de color de las hojas pertenecen a las calles neoyorquinas. Busca un conjunto similar en otras tonalidades, como negro o camello, y sácale provecho a los mocasines que tan queridos han sido en las últimas pasarelas. Los accesorios dorados o plateados (o mixtos) son un must.

5. Suéter XL + leggings + flats = 5 minutos

La combinación de prendas que jamás pasará de moda, pero que puedes usar en diversos formatos, no tiene falla este otoño 2024. Los chunky sweaters serán tus compañeros más leales, y con los leggings y flats, estarás cómoda todo el día (además de estar lo suficientemente abrigada).