6 formas para vestir con leggings este otoño 2023 y hacer que luzcan chic

No conozco a una sola mujer que no tenga un par de leggings negros. Y aunque vimos su pico en el 2000, nunca está de más usarlos de vez en cuando para combinar piezas con las que simplemente sí se ven bien —además son una prenda básica para otoño-invierno 2023. Si estás lista para abrazar a los leggings de nuevo, pero no sabes por dónde comenzar, sigue estas recomendaciones para vestir y combinar leggings en otoño. Porque jamás pasarán de moda, pero hay que saber cómo llevarlos.

¿Cómo se deben usar los leggings otoño 2023?

De entrada, al contrario de temporadas anteriores, la nueva tendencia es utilizar leggings más alargados o al contrario, estilo capri. Combínalos con una gabardina, crop top, chamarra afelpada... son tan versátiles como tú lo permitas.