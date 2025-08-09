Suscríbete
Moda

Polo de manga corta: la prenda de entretiempo perfecta para las noches de verano

El polo de manga corta combina diseño funcional y versatilidad, convirtiéndose en la opción más eficaz para las noches de verano y el entretiempo

August 09, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Haute Couture Fall/Winter 2025/2026 - Day Two

Polo de manga corta: la prenda de entretiempo perfecta para las noches de verano

Christian Vierig/Getty Images

El polo de manga corta atraviesa generaciones y códigos de vestimenta gracias a su diseño funcional: un cuello estructurado que enmarca el rostro, tapeta con botones que regula la ventilación y un tejido que equilibra ligereza y cobertura. Esta combinación lo hace especialmente útil cuando las noches de verano descienden unos grados y se busca una pieza capaz de mantener el confort sin renunciar al estilo. Es uno de los básicos más versátiles de tu clóset y si no tienes una, es momento de que te enamores de esta prenda.

Su origen se remonta a la década de 1920, cuando René Lacoste lo introdujo en el tenis como alternativa más práctica a la camisa de manga larga. Desde entonces, la industria lo ha reinterpretado en múltiples tejidos —del piqué clásico al lino o la seda— y cortes que van desde el entallado deportivo hasta siluetas relajadas que permiten superposición.

En la actualidad, el polo de manga corta se adapta con facilidad a contextos formales e informales. En tonos neutros, funciona como una base limpia que combina con pantalones de lino, faldas midi o trajes ligeros. En versiones con acabados satinados o detalles en contraste, se convierte en protagonista de looks nocturnos al aire libre.

c2209c40afc03da048b0104902468b99.jpg

Polo de manga corta, el básico imprescindible del verano 2025

Pinterest

Tejido y ajuste: dos decisiones estratégicas

En climas cálidos, el algodón de gramaje medio garantiza transpirabilidad sin que la prenda pierda estructura. El lino aporta frescura y textura, aunque requiere un planchado cuidadoso; la viscosa y las mezclas técnicas ofrecen caída fluida y resistencia al arrugado, algo clave en cenas o eventos prolongados.

El ajuste ideal debe delinear la figura sin ceñirse en exceso. Una manga que cubra hasta un tercio del brazo mantiene la proporción visual, mientras que un largo a la altura de la cadera favorece tanto si se lleva por dentro como por fuera de la prenda inferior.

c9bf3b4f39621e33ef88b0bafe051656.jpg

Polo de manga corta, ideal para todo momento

Pinterest

Cómo integrarlo en un look de noche de verano

Para transitar del día a la noche, se puede combinar con un blazer de lino, una sobrecamisa ligera o un cárdigan de punto fino. Los accesorios marcan el registro: cinturones de piel con hebilla arquitectónica, pañuelos de seda al cuello o joyería de diseño minimalista transforman un polo de manga corta sencillo en un conjunto con intención.

0a753c1660fc3ab0134401b471f8757d.jpg

Los cinturones son un gran aliado para las polo de manga corta

Pinterest

Esta prenda no depende de tendencias efímeras para destacar: su valor radica en su equilibrio entre funcionalidad y estética. En la temporada de entretiempo, cuando las temperaturas cambian en cuestión de horas, el polo de manga corta demuestra por qué se mantiene vigente casi un siglo después de su creación.

Eurídice Aiymet Garavito García
