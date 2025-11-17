Suscríbete
Governors Awards 2025: los vestidos más bonitos de las actrices en su alfombra roja

La ceremonia reconoció a figuras clave del cine y abrió la temporada de alfombra roja con una muestra de estilo sofisticado que marcó el ritmo de la noche

November 17, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Governors Awards 2025 los vestidos más bonitos de las actrices en su alfombra roja.jpg

Getty images

La 16.ª edición de los Governors Awards se celebró anoche en Los Ángeles con la solemnidad, el brillo y la emoción que caracterizan a esta ceremonia previa a los Oscar 2026. Lo que distingue a este evento de otras galas es su enfoque, aquí no se premian películas del año, sino legados completos. La velada se convirtió en un momento de celebración profunda para cuatro figuras esenciales de la industria, mientras la alfombra roja —que este año apostó por siluetas estructuradas, volúmenes elegantes y una paleta luminosa— marcó oficialmente el inicio de la temporada de galas.

Tom Cruise recibió el Premio Honorario de la Academia, un reconocimiento que corona más de cuatro décadas de trabajo incansable frente y detrás de la cámara. Su presencia en el escenario tuvo un eco emocional fuerte, pocas estrellas mantienen una relación tan estrecha con el cine de acción, la cultura popular y la experiencia cinematográfica colectiva. La industria decidió celebrarlo no por un personaje en particular, sino por la constancia y la disciplina que han definido su trayectoria.

También fue galardonada Debbie Allen, cuyo impacto en la danza, la actuación, la dirección y la producción televisiva ha marcado generaciones. Su carrera no solo ha impulsado nuevas narrativas, sino que ha abierto puertas que durante mucho tiempo estuvieron cerradas para muchas voces creativas. Su Premio Honorario representó una celebración amplia del talento multidisciplinario.

La Academia también reconoció a Wynn Thomas, uno de los diseñadores de producción más influyentes del cine contemporáneo. Su visión ha dado forma a mundos enteros dentro de la pantalla, y su premio subrayó la importancia de quienes construyen el imaginario visual que sostiene las historias.

El Jean Hersholt Humanitarian Award fue entregado a Dolly Parton, cuya labor filantrópica ha transformado la vida de miles de personas a través de programas educativos, iniciativas culturales y apoyo constante a comunidades vulnerables. Aunque no estuvo presente en persona, su reconocimiento se sintió como un recordatorio de que el cine también celebra la generosidad y el impacto fuera del brillo mediático.

En paralelo a estos homenajes, la moda jugó un papel protagónico. La alfombra roja de los Governors Awards suele ser menos ruidosa que otras, pero igual de influyente. Este año predominó la elegancia medida con vestidos con estructura de corsé, satén con caída perfecta, minimalismo pulido y algunos destellos metalizados que anticipan lo que veremos durante las próximas galas. Es un espacio donde la sofisticación se manifiesta sin excesos y donde cada look acompaña la solemnidad del homenaje.

Con este marco de reconocimientos y estilo refinado, podrás integrar los vestidos más lindos de la noche dentro de una narrativa que no solo celebra el diseño, sino también el significado detrás de una gala que honra trayectorias, influencias y aportes profundos al cine.

Los vestidos más bonitos de los Governors Awards 2025

Lili Reinhart.jpg

Lili Reinhart con un vestido de Roberto Cavalli

Getty images

Elle Faning.jpg

Elle Fanning

Getty images

Cynthia Erivo.jpg

Cynthia Erivo con un diseño de Givenchy

Getty images

Ariana Grande.jpg

Ariana Grande con un diseño de Dior

Getty images

Emily Blunt.jpg

Emily Blunt en Schiaparelli

Getty images

Premios Óscar alfombra roja red carpet
Eurídice Aiymet Garavito García
