Moda

Copenhague habla de un solo accesorio: el bolso rata que nadie vio venir

El bolso rata de Anne Sofie Madsen irrumpió en la Semana de la Moda de Copenhague como un accesorio provocador y conceptual que sorprendió al mundo por su simbolismo

August 09, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Captura de pantalla 2025-08-09 131454.png

Cortesía

En un calendario plagado de siluetas arquitectónicas, referencias nórdicas y una elegancia funcional que caracteriza a la moda escandinava, un pequeño accesorio logró romper cualquier expectativa en la pasarela de Anne Sofie Madsen para la Primavera/Verano 2026: un bolso con forma de rata.

El rat bag nació de la colaboración entre la diseñadora danesa y el artista multidisciplinario Esben Weile Kjær, conocido por sus esculturas de ratas en fibra de vidrio y cristal, exhibidas en galerías y museos internacionales. Esta alianza llevó un elemento de arte conceptual a un formato portátil y funcional, desafiando las nociones tradicionales de lujo. No se trató de un gesto irónico sin propósito, en realidad, la rata dentro del universo de Kjær, es un símbolo de resiliencia urbana, rebeldía y coexistencia con lo imperfecto, atributos que encuentran eco en el espíritu de la moda contemporánea.

La pieza fue confeccionada con atención minuciosa al detalle. El cuerpo del bolso reproduce el pelaje del animal con texturas que alternan entre el brillo glam y acabados más ásperos, jugando con la dualidad entre lo atractivo y lo incómodo. El resultado es un objeto que provoca una reacción inmediata entre la fascinación o el rechazo, pero nunca la indiferencia. Esa capacidad de generar conversación es, precisamente, uno de los rasgos que convierte al bolso de rata en un accesorio innovador.

En Copenhague, donde el discurso de sostenibilidad y funcionalidad suele predominar, la aparición de un bolso con esta carga visual y conceptual fue un contraste calculado. El accesorio no apeló a la utilidad convencional —aunque es perfectamente funcional— sino al impacto cultural. En lugar de seguir la narrativa esperada de accesorios minimalistas o inspirados en la naturaleza, Anne Sofie Madsen y Esben Weile Kjær apostaron por un animal históricamente asociado a lo marginal, elevándolo a objeto de deseo.

Captura de pantalla 2025-08-09 131321 (1).png

Rat bag, el accesorio más comentado de la Copenhague Fashion Week

Cortesía

El bolso de rata también reinterpreta el lujo como algo que no necesariamente debe ser impecable o predecible justo cuando el minimalismo está en su máximo esplendor. El rat bag es un recordatorio de que la estética puede encontrarse en lo subversivo. No es casual que su lanzamiento haya coincidido con un momento en el que los consumidores buscan piezas con historia, significado y un punto de provocación.

La elección de Copenhague para presentarlo añade otra capa de lectura. En una de las semanas de la moda más respetadas por su compromiso ambiental y por el diseño atemporal, el rat bag se convierte en un manifiesto sobre la coexistencia de lo conceptual con lo funcional. Es un experimento que cruza arte y moda, y que, lejos de ser un mero truco de pasarela, abre una conversación sobre qué significa realmente innovar en accesorios.

20c8e3db9b5b46f169dbfd5fcaa47289.jpg

Anne Sofie Madsen y Esben Weile Kjær lograron acaparar las miradas en la Copenhague Fashion Week

Cortesía

El resultado es que esta pieza que trasciende su valor estético y se instala en la memoria colectiva de esta temporada. No porque sea bella en un sentido tradicional, sino porque desafía la mirada, la incomodidad y las convenciones. En el lenguaje visual de Anne Sofie Madsen, el bolso rata no es un capricho, es una verdadera incitación a la reacción y es una proyección sobre el futuro de los accesorios y sobre la capacidad de la moda de sorprender, incluso en un escenario donde creemos haberlo visto todo.

copenhague bolsas Tendencias 2025 semana de la moda de copenhague
Eurídice Aiymet Garavito García
