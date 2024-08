12 perfumes especiados para Otoño 2024 que duran todo el día

DeSi te encantan los aromas especiados, es probable que te atraigan los perfumes con notas cálidas, exóticas y a menudo complejas que evocan un sentido de misterio, confort o encanto. Los perfumes especiados suelen contener aromas como canela, clavo, nuez moscada, cardamomo y pimienta, que pueden ser tanto estimulantes como reconfortantes —y sabemos que la temporada de Otoño 2024 es ideal para traer a la memoria olfativa estos ingredientes. Te tenemos estas opciones reconfortantes que seguro serán gran complemento para estos cinco looks en menos de 5 minutos (edición otoño 2024).

Los mejores perfumes especiados para otoño 2024

1. Yves Saint Laurent Libre

El perfume floral más intenso y duradero, enriquecido con lavanda fresca, flor de azahar sensual y un exclusivo acorde de azafrán cálido procedente de los Jardines Comunitarios de Ourika. La mezcla ardiente es el perfume más concentrado y duradero de la colección para una mujer audaz y atrevida.

2. dossier Ambery Cedarwood

Ambery Cedarwood tiene una fragancia distintiva que es auténticamente propia. Combinando un jazmín radiante con notas amaderadas, un ámbar misterioso y un toque gourmet no azucarado, esta fragancia estimula los sentidos desde todos los ángulos de la manera más placentera.

3. Tom Ford Ebene

La fragancia profundamente meditativa celebra la esencia mística del humo de Palo Santo, avivada por la cálida elegancia del absoluto de jara, el seductor absoluto de pimienta negra y las notas de madera de ébano, capturadas en elegantes y sublimes notas de cuero.

4. Dolce & Gabbana The Only One

Un acorde inconfundible. La singularidad de la fragancia de mujer Dolce&Gabbana The Only One nace de una sofisticada combinación de violeta, café e iris, una fusión llena de armonía de elementos cuyo resultado es un intrigante aroma floral.

5. Givenchy L’interdit Rouge Ultime

Una seductora fusión de Azahar, Jazmín y Nardo se ve realzada por la poderosa adicción del cálido Cacao. La Cáscara de Cacao, que normalmente se desecha, se recicla y transforma para revelar todo el poder de las notas de Cacao, ensalzadas por un acorde de Pachulí y Madera de Vetiver. Una combinación elegante para un contraste memorable y deslumbrante. Una cálida fragancia femenina floral/amaderada tan deliciosamente tentadora que no podrás resistirte a ella.

6. Lancôme Tresor

Creada por Sophia Grojman, mezcla refinados aromas de la familia orienta floral que incluyen: lila, lirio y bergamota. El perfume se despliega con notas de salida vibrantes de piña, lila, durazno, flor del albaricoquero, lirio de los valles, bergamota y rosa, seguido por un corazón floral de iris, jazmín, heliotropo y una dulce rosa, para finalmente asentarse en un fondo cálido y seductor de chabacano, sándalo, acordes florientales, almizcle, vainilla y un toque adicional de durazno.

7. Dolce & Gabbana Devotion

Devotion Eau de Parfum se abre con un acorde sensual de bergamota vigorizante y arándanos frescos, que se mezclan delicadamente con el cálido y dulce aroma del clavel y el jazmín. Esta impresión inicial fresca y ligeramente afrutada es llevada por la nota de corazón de almizcle blanco y vainilla a una dimensión más profunda y cálida. Pero es la nota de fondo la que es bastante especial: en el acorde final, finos matices de ámbar y sándalo se encuentran y completan la fragancia.

8. Dior Spice Blend

La silueta ambarina y especiada de esta eau de parfum unisex despliega notas de ron fresco, adornadas con un acorde penetrante de pimienta negra y jengibre. Es la retranscripción olfativa de un sueño, el sueño de una tierra lejana en Cuba. Animado por esta fantasía, Christian Dior dedicó varias colecciones couture a esta isla que nunca visitó, dejando así que el sueño perdurara.

9. Michael Kors Sexy Amber

El ámbar en las notas de salida ofrece una apertura cálida y envolvente, que es el corazón de la fragancia. El corazón de la fragancia se ilumina con la suavidad de las flores blancas, añadiendo un toque de feminidad y frescura. Las notas de fondo de sándalo proporcionan una base terrosa y cremosa que complementa perfectamente las notas iniciales y medias, creando una estela duradera.

10. Maison Margiela Replica Jazz Club

Jazz Club evoca el aroma que hay en un club de jazz en Brooklyn, mezcla acordes de Ron con tabaco y vanilla en su mayoria, una joya escondida para citas románticas por la noche. El perfume tiene notas de salida de pimienta rosa, neroli y limón; notas de corazón de ron, esclarea y aceite de vetiver de Java; y notas de fondo de hojas de tabaco, vaina de vainilla y styrax.

11. N°1 de Chanel L’Eau Rouge

Suave y delicada, la camelia roja revela una fuerza y una resiliencia extraordinarias. Para L’Eau Rouge, agua de tratamiento perfumada revitalizante, Olivier Polge, se inspira en estas dos dimensiones: una muy fresca, chispeante y enérgica, y la otra suave y delicada. Su estela marca la pauta desde el principio con unas notas de salida enérgicas y afrutadas (cítricos y frutos rojos) antes de desarrollarse en un corazón rosa-jazmín, sello emblemático de los perfumes CHANEL. Por último, el confort de las notas almizcladas e irisadas concluye delicadamente esta creación.

12. Jo Malone Dark Amber & Ginger Lily

El aroma magnético de incienso que se eleva durante los rituales sagrados en Japón. Iluminado por la sensualidad del cardamomo negro y el lirio fresco, enriquecido con ámbar. Oscuro y distintivo.