8 perfumes para llevar a una cita de trabajo que dejan buena impresión (y duran mucho)

Hablemos de citas... pero las del trabajo. Cuántas veces te ha tocado acudir a una de estas actividades laborales y sabes que llevas un look impresionante, pero quizá en la sección de fragancias podrías usar algo de mayor impacto —para el primer punto, seguro leíste nuestra guía de 5 looks otoño-invierno de Kate Middleton para llevar a la oficina—. Además de los 10 perfumes del diario que son perfectos para llevar a la oficina y duran horas, tenemos opciones de perfumes que debes llevar a una cita de trabajo para causar una gran impresión y dejar en la memoria tanto tu capacidad como tus excelentes elecciones en aromas. No te vayas sin leer sobre los 7 perfumes con Ylang-Ylang que tienen un aroma clásico y son duraderos.

Los mejores perfumes de mujer para llevar a una cita de trabajo

1. Guerlain L’Heure Bleue

Embriagador con su nota de salida llena de la audacia del anís y la frescura de la bergamota, en el corazón de esta fragancia se encuentra un delicado y sensual neroli y un acorde de clavel. Su base ambarina y empolvada se vuelve aún más seductora gracias a las notas de iris empolvado, vainilla gourmand, benjuí y haba tonka.

2. Diptyque Philosykos

Una fragancia unisex que te transporta a un exuberante jardín mediterráneo, donde las hojas de higo y la madera de cedro blanco se combinan para crear una experiencia olfativa verdaderamente única. Inspirado por la frescura y la vitalidad de la naturaleza, este perfume evoca la sensación de pasear por un huerto de higueras en plena floración, con la brisa del mar acariciando suavemente tu piel.

3. Le Labo Santal 33

Combina una mezcla de cardamomo y notas de iris y violeta, que resuenan en la fórmula. A esta aleación de maderas humeantes (sándalo australiano, madera de cedro) se añaden algunas notas especiadas, de cuero y almizcle, que dan a este perfume su característico y adictivo aroma reconfortante.

4. Tom Ford Ébène Fumé

Fusionando los antiguos poderes purificantes del palo santo con la seductora madera de ébano, esta fragancia despierta una exquisita calma y satisfacción. Con una apertura de incienso, palo santo, pimienta negra y hojas de violeta, su corazón revela notas de cuero, ládano, papiro de Egipto, petróleo de cade y un toque de rosa. En su base, las resinas, el árbol de ébano y la madera de gaiac crean un aroma espiritual, lujoso y reinventado.

5. Orabella Salted Muse

Ôrəbella, fundada por Bella Hadid, presenta SALTED MUSE Parfum, una vibrante mezcla de ingredientes que evocan al mar y la tierra. Esta fragancia cautiva con notas de salida de sal marina, pimienta rosa y extracto CO2, que se entrelazan con un corazón compuesto por un acorde de árbol de olivo, higo y lavanda. En la base, se despliegan el cedro, el sándalo y el ámbar, creando una experiencia olfativa profunda y envolvente. Además, incluye aceites esenciales de aromaterapia, como el aceite esencial de lavanda, el de fruto de pimienta negra y el de raíz de vetiver, aportando una dimensión adicional de calma y equilibrio.

6. Prada Infusion d’Iris

Este perfume amaderado y floral encapsula la elegante personalidad de la flor de iris. La fragancia combina el suave iris, el delicado neroli y el cálido benjuí para crear un aroma misterioso que se siente como una segunda piel. Les Infusions es una colección de fragancias unisex. Para cada Infusion, Prada ha extraído el carácter genuino del ingrediente estrella y lo ha sumergido en una solución distintiva de almizcles y cítricos, recreando el envolvente aroma de la piel y permitiendo que la personalidad del ingrediente se fusione contigo.

7. LOEWE Aura White Magnolia Eau de Parfum

Una fragancia de notas envolventes con una concentración del 20% de aceites esenciales. Tremendamente femenina y deslumbrante, con un fuerte carácter mediterráneo. Las notas olfativas son flor de magnolia, algodón de azúcar, esencia de vainilla y yuzu.

8. Adolfo Domínguez Rosas Blancas Eau de Toilette

Un perfume actual, diseñado para la mujer de siglo XXI. Rinde homenaje al ingrediente por excelencia, la rosa. Un acorde jovial, transparente y fresco de pétalos de rosas blancas, ciclamen y jazmín, envuelto en un halo de notas ozónicas y herbáceas con presencia de sándalo y cedro.