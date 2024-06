15 perfumes estilo Bridgerton con aromas elegantes y juveniles (que toda lectora de Lady Whistledown tiene en su tocador)

Queridos lectores, ¡oh, los aires de verano traen consigo no solo los susurros de secretos bien guardados, sino también el embriagador aroma de las más exquisitas fragancias! En estos tiempos, donde la elegancia y el buen gusto son la carta de presentación en cada salón, no hay detalle que pase desapercibido, y el perfume que se elige es, sin duda, el toque final que define a una dama. Estos son los mejores perfumes basados en Bridgerton (aprobados por Lady Whistledown). No te vayas sin leer: Los 6 perfumes más ligeros para primavera/verano 2024.

1. Penelope Featherington: COACH LOVE - COACH

Penelope Featherington, en esta nueva temporada se muestra única y aceptando su verdadero ser, sintiéndose hermosa y sobre todo capaz de conseguir sus metas y sueños. Siendo esta una de las declaraciones más grandes de amor propio el ser quien es. Es por eso que, la nueva fragancia Coach Love se inspira en todas las formas en que expresamos amor, a nosotros mismos y a los demás. Es una fragancia dinámica con diversas capas que hablan de la naturaleza única del amor.

Notas de Salida: fresa salvaje.

Notas de Corazón: rosa roja.

Notas de Fondo: cedro.

2. Francesca Bridgerton: Q INTENSE - DOLCE&GABBANA

Francesca Bridgerton, en esta nueva temporada tiene su debut en la sociedad. Donde destaca por su pasión por la música, su timidez y su belleza. Es por eso que, una de las mejores fragancias para este acontecimiento es la fragancia Q by Dolce & Gabbana, ya que, adquiere un carácter aún más cautivador y audaz en su última versión, Eau de Parfum Intense.

Notas de Salida: limón siciliano, naranja sanguina y jazmín.

Notas de Corazón: cereza y heliotropo.

Notas de Fondo: almizcle y cedro.

3. Eloise Bridgerton: MINT & TONIC - ATKINSONS

Eloise Bridgerton es uno de los personajes que son más fieles a sí misma, que no teme mostrarse como en realidad es. El eau de parfum Atkinsons Mint & Tonic captura la gloriosa libertad y la sensación de la diversión de ser uno mismo, con un aroma cítrico y mentolado seguido de toques florales de jengibre sobre una base almizclada y amaderada. Evocando visiones de fragantes jardines ingleses, un aroma limpio, fresco y alegre perfecto para el uso diario.

Notas de Salida: menta, limón y toronja.

Notas de Corazón: jengibre, geranio y mandarina.

Notas de Fondo: vetiver, almizcle y cedro.

4. Cressida Cowper: GOLD RUSH - PARIS HILTON

Nuestra querida Cressida Cowper es amante de la extravagancia y el glamour, Gold Rush by Paris Hilton es un deleite olfativo que captura su esencia con elegancia inigualable. Las notas de salida de nectarina, limón y bergamota ofrecen una frescura vibrante, mientras que el corazón floral de orquídea, violeta y pétalos de rosa envuelve en un halo romántico y sofisticado. Finalmente, el fondo de praliné, vainilla y madera de cachemira deja una estela cálida y sensual, reflejando la profundidad y el lujo que definen a Cressida.

Notas de Salida: nectarina, limón y bergamota.

Notas de Corazón: orquídea, violeta y pétalos de rosa.

Notas de Fondo: praliné, vainilla y madera de cachemira.

5. Kate Sharma: EILISH NO.3 - BILLIE EILISH

La fragancia Eilish No.3 no solo complementa el carácter multifacético de Kate Sharma, sino que también resalta sus cualidades más distintivas. Es una fragancia que habla de su coraje, su elegancia y su integridad, encapsulando todo lo que la hace única y memorable en la sociedad de Bridgerton. Kate no solo hace una declaración de estilo, sino que también refuerza su identidad y la esencia de quién es, tanto para ella misma como para aquellos que la rodean.

Notas de Salida: pimienta rosa, toronja (pomelo) y jazmín.

Notas de Corazón: abeto, azafrán y cedro.

Notas de Fondo: almizcle, ámbar y musgo de roble.

6. Daphne Bridgerton: SIGNATURE - MONTBLANC

Montblanc Signature, una fragancia floral, avainillada y almizclada, encarna perfectamente la elegancia y el carácter de Daphne de Bridgerton. Al igual que Daphne, que combina gracia y determinación, esta fragancia mezcla a la perfección delicadeza y fuerza.

Notas de Salida: Peonía y mandarina.

Notas de Fondo: Almizcle y ámbar

Notas de Corazón: Vainilla oriental, magnolia.

7. Lady Violet Bridgerton: SUNRISE POUR FEMME - MONCLER

Moncler Sunrise pour Femme no es solo una fragancia; es un tributo a una mujer que combina delicadeza con una presencia poderosa. Ideal para una dama que brilla con la elegancia del amanecer y posee la majestuosidad de las cumbres más altas, esta fragancia captura la esencia de nuestra Lady Violet de una manera que solo ella merece.

Notas de Salida: Jazmín.

Notas de Fondo: Sándalo.

Notas de Corazón: Pera.

8. Lady Agatha Danbury: I WANT CHOO - JIMMY CHOO

I Want Choo de Jimmy Choo refleja la poderosa elegancia de Lady Danbury, una mujer de la alta sociedad llena de nobleza y dulzura compartiendo esta cualidad con las deliciosas notas de esta fragancia, un porte elegante y auténtico lleno de calidez.

Notas de Salida: Durazno y mandarina.

Notas de Fondo: Jazmín y lirio rojo.

Notas de Corazón: Vainilla.

9. Queen Charlotte: TOY 2 PEARL - MOSCHINO

Queen Charlotte es conocida por su naturaleza imponente y digna, siendo una de las líderes más poderosas de la alta sociedad ella ha logrado destacar con su autenticidad y excentricidad única en la corte inglesa. Moschino Toy 2 Pearl es conocida como la perla de la perfumería, ideal para una reina. Una fragancia llena de autenticidad y poder absoluto.

Notas de Salida: Limón, sorbete, orégano.

Notas de Fondo: Arena, fresia, jazmín.

Notas de Corazón: Almizcle, ciprés, vetiver.

10. Hyacinth Bridgerton: GORGEOUS! - MICHAEL KORS

Michael Kors Gorgeous! Es un reflejo de la confianza, la exuberancia y la sofisticación de Hyacinth Bridgerton. Una elección que sabe cómo hacer una entrada, dejando una impresión duradera y exquisita, tal como nuestra joven dama Hyacinth Bridgerton.

Notas de Salida: Pimienta rosa y mandarina.

Notas de Corazón: Tabaco, nardos, flores de azahar del naranjo, jazmín samba y Ylang-Ylang.

Notas de Fondo: Madera de gaiac, Haba Tonka, cedro, benjuí, cachemira, Styrax y Gamuza.

11. Lady Tilley Arnold: VANILLE ROUGE - ATELIER VERSACE

Una mujer con porte elegante y misterioso, Lady Tilley Arnold transmite una actitud imponente que llena a los espectadores de curiosidad por descubrir un poco más de ella, Vanille Rouge de Atelier Versace se vuelve la fragancia ideal para describirla, una aroma fuerte, con aura oscura pero elegancia absoluta.

Notas: Vainilla de Madagascar, rosa, almizcle y almendra.

12. Genevieve Delacroix: ONE FOREVER WOMAN - CARLO CORINTO

Hoy tengo el placer de revelarles los encantos de una dama cuyo espíritu libre y creatividad inigualable encarnan el verdadero empoderamiento femenino: la exquisita Lady Delacroix. Sus diseños no sólo deleitan la vista, sino que también capturan la esencia misma de su alma feliz como One Forever Woman en su corazón, florecen la seductora tuberosa, el elegante jazmín y la enigmática violeta, creando una fragancia que envuelve y encanta.

13. Alice Mondrich: TOMMY GIRL - TOMMY HILFIGER

Tommy Girl es un reflejo de su personalidad multifacética: fresca y dinámica en su primera impresión, compleja y profunda en su esencia, y elegante y estable en su fundamento. La fragancia encapsula perfectamente la esencia de Alice Mondrich, haciendo que se destaque en la alta sociedad de Bridgerton mientras permanece fiel a sí misma.

Notas de Salida: manzano en flor, camelia, mandarina y grosellas negras.

Notas de Corazón: limón (lima ácida), madreselva, toronja (pomelo), rosa, azucena, menta y violeta.

Notas de Fondo: magnolia, jazmín, cedro, sándalo y cuero.

14. Lady Featherington: BRIGHT CRYSTAL - VERSACE

Bright Crystal de Versace es una fusión de delicadeza y sensualidad, sus notas de salida adoptan un tono muy ácido como la matriarca de la casa Featherington gracias al yuzu, que va aminorando su acidez gracias a un ligero toque de granada. Su corazón es totalmente floral, un ramillete de flores silvestres formado por magnolia, peonía y flor de loto, que acarician la piel dejándola sedosa y cremosa. Finalmente aparecen notas ligeramente más dulces y amaderadas, como la caoba y el ámbar, pero sin aportar intensidad.

Notas de Salida: yuzu, granada y hielo.

Notas de Corazón: peonía, flor de loto y magnolia.

Notas de Fondo: almizcle, caoba y ámbar.

15. Philippa & Prudence Featherington: L.12.12 - LACOSTE

L.12.12 for Her de Lacoste es una fragancia contemporánea que evoca frescura, elegancia y un espíritu libre, características de las hermanas Philippa y Prudence Featherington. Esta fragancia, lanzada por Lacoste simboliza un estilo de vida que combina lo clásico con lo elegante y femenino.

Notas de Salida: mandarina y menta.

Notas de Corazón: rosa y frangipani.

Notas de Fondo: almizcle y almizcle ambreta.