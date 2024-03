Los 6 perfumes más ligeros para primavera/verano 2024.

Con la temporada de primavera/verano 2024 muy cerca —junto con un calor abrasador— están en la mira aquellos perfumes para mujer que sean suaves y alejados de complicaciones. Conocidos por sus delicadas composiciones, que evocan sentimientos de frescura, comodidad y pureza, estos perfumes suelen caracterizarse por notas florales sutiles, suaves almizcles y ligeros acordes cítricos, creando una mezcla armoniosa que desprende refinamiento sin abrumar los sentidos. Te dejamos con las seis opciones que debes considerar para tu tocador.

¿Cuáles son los perfumes más suaves para mujer 2024?

Los perfumes suaves y limpios son queridos por su versatilidad, lo que los hace adecuados para una variedad de ocasiones y entornos en esta primavera/verano 2024. Ya sea que estés asistiendo a un evento formal, pasando un día casual fuera o simplemente buscando una fragancia de uso diario que complemente tu aura natural, estas esencias te tendrán respaldadas. Puedes leer sobre los 5 mejores perfumes cítricos para mujer que se antojan para llevar a la playa.

1. Diptyque L’Eau Papier Eau de Toilette

Un perfume con fragancia ligera y fresca de almizcle blanco inspirada en el papel compuesta por notas de arroz al vapor, acorde de maderas blancas y corazón de Almizcle blanco. Un homenaje al rice paper y su poder para dar rienda suelta a la imaginación (a medida que la tinta se empapa en una hoja de papel blanco emergen las sombras).

2. Juliette Has a Gun Perfume Not a Perfume

Leo Romero Ricci dijo al hacerla, “esta vez, he creado un perfume a partir de este único ingrediente [Ambroxan]. Un perfume que no será uno, en el sentido convencional de la palabra, porque no es una composición” Una fragancia que podrá ser apreciada por mujeres a las que no les suelen gustar los perfumes o personas que prefieren la discreción a la sofisticación.

3. Narciso Rodriguez Pure Musc Eau de Parfum

Atemporal, olfativamente íntimo y personal. Se vuelve uno con la mujer que lo usa. Pure Musc Eau de Parfum es la más fiel interpretación de Musc, el almizcle que vuelve al aroma tan adictivo y de grandes notas florales.

4. Jo Malone London English Pear & Freesia

Esta cautivadora fragancia captura la esencia del otoño con la frescura jugosa de las peras King William y la delicada dulzura de las fresias blancas, complementadas con notas de pachulí que añaden profundidad y sensualidad. Déjate envolver por su irresistible combinación de notas frescas, florales y amaderadas.

5. MFK Petit Matin

Contiene Litsea cubeba, también conocida como verbena exótica, esta planta perenne puede alcanzar más de diez metros de altura y crece en áreas tropicales de Asia. Sus grandes hojas producen racimos de pequeños frutos verdes. Estos se destilan para obtener un aceite fresco y delicado, más agrio y verde que un limón, oscilando entre la verbena y la hierba de limón. También tiene acentos de limones confitados, pastel de limón o dulces agridulces.

6. Chance Eau de Tendre de Chanel

Una interpretación aún más dulce de Chance, de Chanel. Una presencia delicada, una estela intensamente femenina y envolvente con un corazón intensificado por el absoluto de jazmín y la esencia de rosa. Un aroma floral afrutado impactante, una fragancia plena y dulce con una feminidad intensificada.