Tiffany & Co. revela Blue Book 2026: Hidden Garden, su nueva visión de la alta joyería

Tiffany & Co. presenta Blue Book 2026: Hidden Garden, una colección de alta joyería que toma como punto de partida los procesos invisibles de la naturaleza para traducirlos en piezas de precisión técnica y fuerte presencia visual. Bajo la dirección creativa de Nathalie Verdeille, la propuesta continúa una línea clara dentro de la Maison: reinterpretar su legado sin desligarse de los códigos que han definido su historia.

La colección se construye a partir de una narrativa centrada en la transformación. No se trata únicamente de representar flora y fauna, sino de capturar momentos específicos —el crecimiento, la apertura y el movimiento— mediante estructuras que combinan volumen, ligereza y un manejo riguroso de los materiales. El resultado son piezas que no buscan imitar la naturaleza de forma literal, sino sugerirla a través de formas trabajadas con precisión.

Uno de los ejes más claros aparece en el capítulo Butterfly, donde la mariposa se aborda desde distintas lecturas. Zafiros padparadscha y zafiros de Montana construyen contrastes de color que evocan la fragilidad de las alas, mientras versiones en diamantes —tanto amarillos Fancy Vivid como blancos talla oval— exploran una estética más abstracta. La posibilidad de transformar ciertas piezas en broches introduce un componente funcional que remite directamente al archivo histórico de la Casa.

Esa conexión con el legado se hace explícita en Monarch, una reinterpretación de un diseño de Jean Schlumberger. Aquí, el follaje y las enredaderas se desarrollan en platino y oro amarillo de 18 quilates, integrando zafiros de Sri Lanka y Madagascar que aportan profundidad cromática. En paralelo, diamantes de gran tamaño —incluyendo aretes que superan los diez quilates en total— refuerzan la dimensión de alta joyería sin caer en exceso decorativo.

Dentro de las piezas más reconocibles, Bird on a Rock vuelve a ocupar un lugar central. El motivo del ave se posa sobre aguamarinas talla cojín de tono Santa María, acompañadas de elementos en crisoprasa que intensifican el contraste cromático. La versatilidad vuelve a aparecer en un collar transformable que puede llevarse también como broche, una constante en esta colección.

El capítulo Paradise Bird amplía el uso del color mediante combinaciones menos previsibles. Ópalo de fuego mexicano, rubelita brasileña, calcedonia etíope y espessartina de Madagascar funcionan como ejes de piezas donde las plumas se construyen a partir de composiciones de gemas que dialogan entre sí. Este enfoque se extiende en Parrot, donde el esmalte paillonné y los zafiros en tonos azules y violetas crean superficies complejas con un nivel de detalle notable.

La historia Bee introduce una lectura más estructural. Inspirada en el anillo Two Bees de Schlumberger, combina formas hexagonales con diamantes ovalados y detalles en oro amarillo. El resultado es una pieza donde la geometría y la referencia natural conviven sin competir.

Las propuestas florales mantienen una presencia constante a lo largo de la colección. Jasmine enmarca un diamante de más de 18 quilates dentro de una estructura trenzada de platino, mientras Marguerite replantea la margarita a través de pétalos que exploran el espacio negativo. Bloom, por su parte, se centra en el instante previo a la apertura de una flor, utilizando zafiros en tonos rosa y morado sobre oro amarillo de 18 quilates, generando un contraste con el predominio del platino en otras piezas.

Twin Bud introduce dinamismo a través de enredaderas articuladas que integran esmeraldas de Zambia y diamantes en composiciones que sugieren movimiento continuo. Finalmente, Palm cierra esta primera fase con hojas retorcidas que revelan rubíes de Mozambique y diamantes en cascada, reforzando la atención de la Maison por la selección gemológica.

Blue Book 2026: Hidden Garden se presentará en tres etapas a lo largo del año, comenzando con su debut en primavera en Nueva York. Esta colección confirma la dirección que Tiffany & Co. ha consolidado en los últimos años: una alta joyería que equilibra herencia, técnica y una lectura contemporánea del diseño sin recurrir a fórmulas previsibles.