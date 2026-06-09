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Moda

El vestido de espalda descubierta que conecta a Kim Kardashian con Kate Moss

La empresaria apareció en Montecarlo con una silueta de lentejuelas negras que recuerda uno de los momentos más comentados del debut de Demna para Gucci

Junio 08, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
EXCLUSIVE: Kim Kardashian Wears Figure Hugging Gucci On A Yacht During The Monaco Grand Prix - 07 June 2026

El vestido de espalda descubierta que conecta a Kim Kardashian con Kate Moss

Cortesía Gucci

Las tendencias suelen medirse por su presencia en pasarela, pero adquieren otra dimensión cuando empiezan a aparecer fuera de ella. Ese tránsito entre el desfile y la vida pública es lo que convierte una propuesta de moda en una imagen cultural reconocible. En las últimas semanas, una silueta específica de Gucci ha comenzado a recorrer ese camino, se trata del look 83: un vestido negro de cuello alto y espalda descubierta que primero llamó la atención sobre la pasarela y ahora vuelve a generar conversación a través de una de las celebridades más observadas del mundo.

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Durante una salida nocturna en Montecarlo, Kim Kardashian apostó por un vestido cubierto de lentejuelas negras que destacaba por una construcción precisa. Desde el frente, la pieza mantenía una apariencia sobria gracias al cuello alto y las mangas largas. Sin embargo, la parte posterior revelaba una espalda completamente descubierta que transformaba por completo la silueta.

La elección no pasó desapercibida entre los seguidores de la moda porque guarda una evidente relación visual con uno de los looks más comentados del debut de Demna para Gucci. En la presentación de la colección Primavera 2026, Kate Moss apareció en la pasarela con una propuesta que compartía varios de los elementos que ahora vemos en Montecarlo: brillo negro, líneas depuradas y una espalda abierta que se convertía en el punto focal del diseño.

Look_083.jpg

Kate Moss x Gucci

MONIC

Más que una coincidencia, ambas imágenes reflejan una dirección estética que está ganando fuerza dentro del universo de la moda de lujo. Frente a los vestidos cargados de volumen, aplicaciones o estructuras complejas, esta propuesta apuesta por una estrategia distinta, se trata de una silueta limpia que concentra toda la atención en un único gesto de diseño.

La espalda descubierta ocupa precisamente ese papel. No funciona como un detalle secundario, sino como el elemento que modifica la percepción completa de la prenda. Desde ciertos ángulos, el vestido parece minimalista. Desde otros, adquiere una presencia mucho más audaz. Esa dualidad explica parte de su atractivo actual.

El estilismo elegido por Kim Kardashian reforzó esa intención. El cabello recogido permitió despejar la zona posterior del vestido y dirigir la atención hacia la construcción de la pieza. Los accesorios se mantuvieron discretos, dejando que la silueta fuera la protagonista de la imagen.

EXCLUSIVE: Kim Kardashian Wears Figure Hugging Gucci On A Yacht During The Monaco Grand Prix - 07 June 2026

Kim Kardashian en Montecarlo

/ SplashNews.com// SplashNews.com

La aparición también evidencia la velocidad con la que las propuestas de pasarela circulan hoy fuera de los desfiles. Lo que hace apenas unos meses formaba parte de la conversación en torno al primer Gucci de Demna ya encuentra nuevas interpretaciones en eventos, apariciones públicas y escenarios internacionales. Las celebridades desempeñan un papel clave en ese proceso al trasladar ideas de moda a un contexto mucho más amplio que el de la industria.

Por eso, la conexión entre Kim Kardashian y Kate Moss va más allá de compartir un vestido negro. Ambas imágenes participan de una misma conversación estética: una visión de la feminidad que privilegia las líneas simples, el brillo contenido y el impacto visual de una espalda completamente descubierta.

Kate Moss Gucci Kim Kardashian
Eurídice Aiymet Garavito García
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