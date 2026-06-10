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Moda

Bella Hadid, Demi Moore y Carla Bruni como nunca antes las hemos visto en Cannes

Antes de las apariciones públicas más comentadas del festival, una serie de retratos capturó a algunas de las figuras más admiradas del cine y la moda en un momento mucho más personal y relajado

Junio 09, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Demi Moore in Chopard ©Sergei Ermoshevich (2).jpg

Bella Hadid, Demi Moore y Carla Bruni como nunca antes las hemos visto en Cannes

Chopard

Las imágenes que suelen permanecer en la memoria colectiva de Cannes son las de la alfombra roja, sin embargo, existe otro momento al que Harper’s Bazaar en español tuvo acceso. Es ahí, durante las horas previas, donde desaparece la presión de las cámaras masivas y surge una versión distinta de las celebridades, más cercana y menos calculada. En ese espacio intermedio entre la preparación y la aparición pública se construye buena parte de la narrativa visual del festival. Los retratos realizados este año ofrecen precisamente esa perspectiva, mostrando cómo la moda, la alta joyería y la personalidad de cada invitada dialogan antes del gran espectáculo mediático.

Bella Hadid, Demi Moore y Carla Bruni protagonizaron el backstage donde se mostraron como nunca antes las hemos visto durante el previo a una de las citas más importantes del calendario cinematográfico internacional. Lejos de los flashes de la alfombra roja, las imágenes presentan una visión más íntima del glam asociado a Cannes.

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En el caso de Bella Hadid, destaca una estética depurada donde la atención se concentra en las proporciones, la luz y el movimiento. La modelo aparece frente al Mediterráneo con una propuesta de líneas limpias que permite que las piezas de alta joyería firmadas por Chopard adquieran protagonismo que no robó la atención al total look. El resultado transmite una elegancia serena que contrasta con la intensidad visual que suele acompañar sus apariciones públicas.

Bella Hadid in Chopard ©Stéphane Feugère (2).JPG

Bella Hadid en Cannes 2026

Chopard

Demi Moore, por su parte, aparece retratada con una combinación que pone el foco en la fuerza de los accesorios. Un impresionante collar de diamantes ocupa el centro de la composición y dialoga con la naturalidad del contexto. La actriz mantiene una presencia magnética que no depende de gestos teatrales ni de grandes escenografías. La cámara encuentra interés en detalles más sutiles en su mirada, su postura relajada y la forma en que la luz se refleja sobre las joyas.

Demi Moore in Chopard ©Sergei Ermoshevich (1).jpg

Demi Moore en Cannes 2026

Chopard

La propuesta de Carla Bruni explora otra dimensión del estilo. Con el mar y la puesta de sol como telón de fondo, la modelo y cantante apareció en una escena dominada por la sencillez visual. La combinación de tonos oscuros y joyería delicada crea una imagen sofisticada que se apoya más en la actitud que en elementos llamativos.

La última edición del Festival de Cine de Cannes amplió la conversación entre cine, moda y alta joyería como lo ha hecho tradicionalmente cada año ya que en cada fotografía mantiene una identidad propia, evitando la sensación de producción uniforme que suele acompañar este tipo de proyectos.

Carla Bruni in Chopard ©Stéphane Feugère (1).jpg

Carla Brunni en Cannes 2026

Chopard

Uno de los aspectos más interesantes del conjunto es que las imágenes no intentan replicar la energía de la alfombra roja. En lugar de buscar dramatismo, privilegian la observación. Hay tiempo para apreciar la construcción de un look, la relación entre una joya y quien la lleva, o los pequeños momentos que normalmente quedan fuera del encuadre.

En una edición donde las imágenes circulan a una velocidad extraordinaria, estos retratos recuerdan que el atractivo de Cannes no se limita a los pocos minutos frente a las cámaras. También existe en los espacios previos, donde las figuras más observadas del mundo aparecen desde una perspectiva menos conocida y, precisamente por eso, más interesante.

Bella Hadid demi moore festival cannes chopard
Eurídice Aiymet Garavito García
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