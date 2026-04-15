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Moda

IWC en Watches & Wonders 2026

Entre relojes inspirados en El Principito, innovaciones luminiscentes y piezas pensadas para el espacio, IWC presenta una de sus propuestas más amplias y narrativas en Ginebra

Abril 15, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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IWC en Watches & Wonders 2026

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En Watches & Wonders 2026, IWC no se limita a presentar relojes: construye un recorrido que va de lo emocional a lo experimental. La marca articula su propuesta entre memoria literaria, exploración espacial y avances materiales, sin perder una constante clara: el diseño como lenguaje.
En conjunto, la propuesta de IWC en Watches & Wonders 2026 no sigue una sola línea. Se mueve entre distintas ideas —memoria, exploración, materia— sin perder coherencia. Lo que une todas estas piezas no es una estética uniforme, sino una intención clara: hacer que cada reloj no solo se use, sino que se interprete.

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Eurídice Aiymet Garavito García

1

Relojes de Aviador Le Petit Prince Anniversary Edition

El punto de partida es emocional. La nueva serie dedicada a El Principito celebra veinte años de colaboración con los herederos de Antoine de Saint-Exupéry, y lo hace sin nostalgia evidente, sino a través de códigos visuales bien definidos.

El azul profundo con acabado rayos de sol vuelve a ocupar el centro. No es solo un color, es una atmósfera reconocible que conecta inmediatamente con el imaginario del libro. Sobre esa superficie, las agujas doradas y los índices claros construyen una lectura limpia, mientras que en el reverso aparecen ilustraciones del personaje, discretas pero constantes.

La colección se despliega en cinco modelos —desde versiones más compactas hasta cronógrafos— que no cambian el discurso, pero sí la escala. El resultado es coherente: distintas formas de llevar una misma historia.

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Relojes de Aviador Le Petit Prince Anniversary Edition

Cortesía

2

Reloj de Aviador Venturer Vertical Drive

El tono cambia por completo en esta pieza. Aquí, la referencia ya no es literaria sino espacial. Diseñado con la mirada puesta en vuelos tripulados, este modelo introduce una estética más radical, donde la funcionalidad define la forma.

La ausencia de corona y el uso de un bisel giratorio como sistema de control transforman la interacción con el reloj. Todo se siente más directo, más cercano a un instrumento que a un objeto tradicional. La combinación de blanco y negro refuerza esa idea de precisión visual, casi clínica.

Pero más allá de su construcción, lo relevante es el contexto: es el primer reloj de la marca concebido desde el inicio para operar en condiciones espaciales, incluso certificado para misiones comerciales en órbita.

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Relojes de Aviador Le Petit Prince Anniversary Edition

Cortesía

3

Gran Reloj de Aviador Calendario Perpetuo ProSet Le Petit Prince

En esta línea, IWC vuelve a conectar con su herencia, pero desde una perspectiva más depurada. El calendario perpetuo, una de las complicaciones más reconocidas de la casa, se presenta aquí con una lectura más fluida, menos rígida en su uso.

Visualmente, el protagonismo sigue siendo del azul profundo, ahora combinado con cajas que van desde el acero hasta la cerámica blanca. En el interior, el Principito aparece de forma casi íntima, integrado en el movimiento, como un detalle que no busca protagonismo frontal.

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Gran Reloj de Aviador Calendario Perpetuo Ceralume

Cortesía

4

Gran Reloj de Aviador Calendario Perpetuo Ceralume

Este modelo introduce uno de los gestos más inesperados de la colección: un reloj que cambia completamente entre el día y la noche.

Durante el día, la pieza se percibe en una gama de blancos y grises, con un juego de superficies mate y brillantes. Pero en la oscuridad, todo se transforma. La caja, la esfera y la correa emiten un resplandor azul uniforme que redefine su presencia.

No es solo un efecto visual llamativo, sino una forma de replantear cómo se percibe un reloj más allá de la luz directa.

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Gran Reloj de Aviador Calendario Perpetuo Ceralume

Cortesía

5

Ingenieur Tourbillon 41

Dentro de esta narrativa, el Ingenieur Tourbillon 41 introduce otra dimensión: la del lujo más estructurado.

La combinación de oro rojo con una esfera verde oliva genera un contraste inmediato, mientras que el diseño retoma la estética original de la colección con una ejecución más refinada.

El tourbillon a las seis en punto no se esconde; se integra como un punto de tensión visual que equilibra toda la composición. Más que un detalle técnico, funciona como un elemento que organiza la mirada.

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Ingenieur Tourbillon 41

Cortesía

alta relojería
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