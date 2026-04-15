IWC en Watches & Wonders 2026

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El punto de partida es emocional. La nueva serie dedicada a El Principito celebra veinte años de colaboración con los herederos de Antoine de Saint-Exupéry, y lo hace sin nostalgia evidente, sino a través de códigos visuales bien definidos.

El azul profundo con acabado rayos de sol vuelve a ocupar el centro. No es solo un color, es una atmósfera reconocible que conecta inmediatamente con el imaginario del libro. Sobre esa superficie, las agujas doradas y los índices claros construyen una lectura limpia, mientras que en el reverso aparecen ilustraciones del personaje, discretas pero constantes.

La colección se despliega en cinco modelos —desde versiones más compactas hasta cronógrafos— que no cambian el discurso, pero sí la escala. El resultado es coherente: distintas formas de llevar una misma historia.