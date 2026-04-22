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Moda

Antonela Roccuzzo confirma el regreso inminente del Little black dress

El negro nunca se fue, pero sí cambió de actitud. Y eso es exactamente lo que deja ver Antonela Roccuzzo con el regreso del vestido negro

Abril 22, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Antonela Roccuzzo confirma el regreso inminente del Little black dress

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Hay algo muy claro en el look de Antonela Roccuzzo: no está intentando probar nada nuevo, y justo por eso funciona. El vestido negro que lleva no busca reinterpretaciones ni giros conceptuales; es corto, ajustado y directo, pero en lugar de sentirse básico, se percibe afinado, como si cada decisión estuviera medida para no salirse de lugar.

El corte es clave. Las mangas ligeramente estructuradas le dan presencia arriba sin romper la limpieza del resto del vestido. No hay escotes protagonistas ni elementos que compiten entre sí. Todo recae en la silueta, en cómo se marca el cuerpo sin necesidad de exagerarlo. Es ese tipo de prenda que, en otra época, habría pasado desapercibida, pero ahora vuelve a llamar la atención precisamente por su claridad.

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Las medias negras cambian por completo la lectura. Sin ellas, el vestido sería simplemente corto; con ellas, el look se vuelve más contenido, más nocturno, incluso más interesante. No están ahí para completar el look, sino para ajustar el equilibrio. Hay algo estratégico en esa decisión de Antonela Roccuzzo: cubrir la parte inferior del cuerpo, pero sin restarle fuerza.

Los tacones siguen esa misma lógica. Stilettos de punta fina, sin adornos, sin intención de destacar por sí solos. No buscan robar protagonismo, solo mantener la línea. Y el bolso, pequeño y acolchado, entra como un gesto ya muy reconocido dentro de este tipo de estilismo.

También hay que detenerse en el beauty. El pelo recogido, muy limpio, con raya al centro, y un maquillaje en tonos cálidos que complementa perfectamente el outfit. Todo suma a la idea de no dispersar la atención. Es un look que se sostiene porque no se interrumpe a sí mismo.

Lo interesante es que este tipo de vestido —el clásico negro, corto y ceñido— había quedado un poco desplazado por propuestas más complejas y armadas. Ahora regresa, pero no desde la nostalgia, sino desde un lugar más consciente. No se trata de volver a lo de antes, sino de quedarse con lo que sí sigue funcionando.

En el caso de Antonela Roccuzzo, hay además una coherencia con lo que suele llevar. No hay intención de sorprender con algo radical, sino de pulir una fórmula que ya domina.

Antonela Roccuzzo Tiffany & Co.
Eurídice Aiymet Garavito García
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