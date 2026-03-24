Entrevista de María José Guzmán

Fotografías de Danny Cardozo

Fashion styling de Juliana Jucá

Antonela Roccuzzo se siente más serena en este momento de su vida. Pocos días después de haber celebrado su cumpleaños, tuve la oportunidad de tener una agradable charla con ella a propósito de ser nuestra estrella de portada en Bazaar. Ella en Miami, yo en Ciudad de México, pero su calidez y generosidad se sintieron igual que como se perciben al estar con ella en persona. Hace un año, la conocí en el evento de alta joyería de Tiffany & Co. en Nueva York. Para mí, el flechazo con su sonrisa franca y su gentileza fue instantáneo. Desde ese momento me prometí que Anto sería nuestra portada. Hoy por fin ese anhelo se ha materializado y me siento muy orgullosa de poder tenerla en esta edición, tan especial para mí y para tanta gente que la sigue y la admira.

“En este momento me siento más madura, dándole importancia a las cosas que de verdad merecen la pena”, revela. “Mis hijos están más grandes ahora y eso me permite disfrutar algunas cosas de mí misma que antes no podía hacer. Pero sobre todo me siento más viejita”, dice a carcajadas. La verdad es que Antonela Roccuzzo está en una gran etapa de su vida y luce espectacular. Los diferentes roles que ella se ha encargado de construir la han convertido en una mujer excepcionalmente fuerte y capaz. Madre, empresaria, embajadora de marcas, filántropa… y todo esto bajo el escrutinio de la opinión pública.

Vestido, Carolina Herrera.

Aretes y brazaletes Tiffany HardWear, Tiffany & Co.

Fotografías: Danny Cardozo @dannycardozo

Fashion styling: Juliana Jucá @jucjuca

Maquillaje: Carolina Banegas @artcmakeup

Peinado: Dafne Evangelista @dafne_evangelista

PR Antonela: María Acosta de Travy @cucatravy

Editor de arte: Daro Rosas @eloriginaldaro

Editora en jefe y entrevista: María José Guzmán @majoguzman Antonela Roccuzzo: Una historia de resiliencia

Sus 40 millones de followers en Instagram, siguen con pasión su vida y cualquier vistazo que puedan obtener de su dinámica familiar. ¿Cómo consigue Antonela la fuerza y el equilibrio para desempeñarse en cada una de sus facetas? “En primer lugar, en los valores que desde chica me inculcaron. Mi familia siempre me ha apoyado y me han mantenido en foco y a estar centrada en cada momento de mi vida”, afirma. “Intento disfrutar de cada uno de mis roles, procurando dar siempre lo mejor de mí en cada momento. Profesionalmente, intento también disfrutar y me lo tomo muy en serio porque justo mi familia me enseñó el respeto hacia el trabajo”.

La historia de Antonela Roccuzzo ha estado marcada por la resiliencia. A los 19 años dejó su natal Rosario, en Argentina, para mudarse a Barcelona. Dejar atrás raíces, familia, amigos, lugares de infancia, se dice fácil, pero es realmente complicado para quien lo vive. “Fue difícil cuando me mudé a España porque en ese momento mi familia y mis amigas eran mi nido en donde yo me sentía protegida, pero, por otro lado, eso me ayudó mucho a crecer”, revela. “Me retó a moverme, a resolver y a salir de mi zona de confort. Hay que tirar para adelante. Es duro dejar atrás tus raíces, pero siempre llevé a mi familia y mis costumbres en el corazón, en cada lugar diferente en el que he vivido. Incluso la televisión que vemos en casa es la argentina, vayamos donde vayamos”, confiesa con una sonrisa nostálgica. “Pero no niego que es complicado estar lejos de la familia. Cuando te pasa algo y necesitas el abrazo de una hermana, charlar frente a frente con una amiga, o simplemente estar al lado de tus padres un domingo por la tarde. Es triste perderse de momentos que se van y no vuelven”.

Argentina, España, Francia, Estados Unidos… todos estos lugares han sido hogar para Antonela Roccuzzo y su familia. Le pregunto qué es lo más valioso que se ha llevado de estos sitios. “Sin duda, la gente que fuimos conociendo en el camino en cada uno de estos lugares. Tuvimos siempre la suerte de tener lindos grupos de personas y de las esposas de los compañeros de equipo con los que Leo jugaba”, comparte con gratitud.

Vestido, Zeynep Arçay.

Aretes, collar, brazalete y anillo Tiffany HardWear, Tiffany & Co.

Fotografías: Danny Cardozo @dannycardozo

Fashion styling: Juliana Jucá @jucjuca

Maquillaje: Carolina Banegas @artcmakeup

Peinado: Dafne Evangelista @dafne_evangelista

PR Antonela: María Acosta de Travy @cucatravy

Editor de arte: Daro Rosas @eloriginaldaro

Editora en jefe y entrevista: María José Guzmán @majoguzman Antonela Roccuzzo: Una historia de resiliencia

Este camino de vida que Antonela eligió ha sido también uno de transformación. La joven de 19 años ha cambiado radicalmente respecto a la mujer que es hoy en día. Esta evolución ha sido principalmente marcada por su papel de madre. “Lo que más me cambió a mí como mujer fue convertirme en mamá. Porque a partir de ese momento mis hijos se convirtieron en mi prioridad”. Junto a su esposo, Lionel Messi, Antonela tiene tres hijos: Thiago que va a cumplir ya 14 años, Mateo, de 11, y el más pequeño, Ciro, de ocho. Al mencionar los nombres de sus hijos durante nuestra charla, la mirada de Anto se suaviza y su sonrisa se enternece. Su rol de madre definitivamente es uno de sus grandes motores.

Los nombres de sus tres hijos que tiene tatuados en sus manos son una prueba evidente de que su amor por ellos lo lleva a flor de piel. “Estoy disfrutando mucho esta etapa en donde mis hijos ya no son tan chiquitos porque entonces me estoy valorando a mí misma de una forma distinta, poniéndome también en el centro. Esto es algo nuevo y que voy a ir viviendo de a poquito”.

Como parte de este momento más sereno que Antonela Roccuzzo está viviendo actualmente me confiesa que se refugia mucho en la lectura, uno de sus pasatiempos favoritos. Actualmente se declara fanática de las trilogías, en especial la de la autora Rebecca Yarros y sus novelas: Alas de Sangre, Alas de Hierro y Alas de Ónix. Pero si hay un libro que la marcó, es la saga de Harry Potter. “Fue el primer libro que mi mamá me regaló a los 11 años y por eso tiene un significado muy especial para mí. Adentrarme en esa mágica historia me cautivó por completo. Hasta hoy guardo con cariño ese primer ejemplar y me hace recordar cuando mi mamá me decía que parara de leer porque era totalmente adictivo”, comenta con añoranza.

Vestido, Magda Butrym.

Aretes y brazaletes (con eslabones) Tiffany HardWear, Tiffany & Co. Pulseras Tiffany Lock, Tiffany & Co.

Fotografías: Danny Cardozo @dannycardozo

Fashion styling: Juliana Jucá @jucjuca

Maquillaje: Carolina Banegas @artcmakeup

Peinado: Dafne Evangelista @dafne_evangelista

PR Antonela: María Acosta de Travy @cucatravy

Editor de arte: Daro Rosas @eloriginaldaro

Editora en jefe y entrevista: María José Guzmán @majoguzman Antonela Roccuzzo: Una historia de resiliencia

Otro de sus grandes pasatiempos es construir legos. Junto a sus hijos ha construido muchos, pero confiesa que le apasionan tanto que ella en solitario ha creado varios. ¿La creación de la cual se siente más orgullosa? “¡El castillo de Hogwarts! Es gigante y me fascina. Con mis hijos tenemos como una especie de museo en donde vamos poniendo todas nuestras creaciones de legos”, revela sonriendo.

Dada la vitalidad y fortaleza que proyecta, me es fácil adivinar que otro de los grandes pasatiempos de Antonela Roccuzzo es hacer ejercicio, pero ella lo ve más como una terapia, tanto física como emocional. “Entrenar es una necesidad para mí. Fuerza, cardio, saltar en cama elástica con música… es algo súper divertido y que disfruto al máximo. Y lo necesito para estar bien. Es mi terapia. Si no me ejercito siento que funciono raro. Procuro hacer ejercicio casi a diario, los domingos suelo relajarme, pero si los chicos tienen algún torneo de fútbol, me activo con ellos”, afirma.

Antonela Roccuzzo también es una ferviente amante del cine. Obviamente la saga de películas de Harry Potter la marcaron, y actualmente ella y su familia están obsesionados con Avatar. También adora Coco porque la conecta mucho con las raíces familiares, la importancia de estar rodeada de los suyos y de siempre tener presente ese núcleo familiar. Pero también tiene buen ojo para otro tipo de cine, más independiente. Y en esto comparto totalmente su visión: una de sus predilectas es El secreto de sus ojos, película argentina de 2009, protagonizada por el gran Ricardo Darín, actor por el cual Antonela siente una profunda admiración. Suscribo completamente con ella. Esa película tiene uno de los planos secuencia más impresionantes –en mi opinión– en la historia del cine y Darín es una joya. Imperdible.

Vestido, Alaïa.

Aretes, collar y anillo Tiffany HardWear, Tiffany & Co.

Fotografías: Danny Cardozo @dannycardozo

Fashion styling: Juliana Jucá @jucjuca

Maquillaje: Carolina Banegas @artcmakeup

Peinado: Dafne Evangelista @dafne_evangelista

PR Antonela: María Acosta de Travy @cucatravy

Editor de arte: Daro Rosas @eloriginaldaro

Editora en jefe y entrevista: María José Guzmán @majoguzman Antonela Roccuzzo: Una historia de resiliencia

Además de estas actividades recreativas, Antonela Roccuzzo confiesa que la música forma parte de su vida. Le gusta todo tipo de ritmos, pero revela que hoy en día sus hijos son los que se encargan de poner las playlists. “Últimamente, Rosalía es lo que más se escucha por toda la casa”, confiesa con una sonrisa.

Nuestra charla continua en la línea de conocer sus favoritos. ¿Comida? “Pasta y arroz. Soy feliz en un buen restaurante italiano comiendo pasta de cualquier tipo y un buen risotto”. ¿Maquillaje infalible? “Máscara de pestañas y un poco de gloss en los labios. Un look bastante natural”. ¿Pieza de joyería? “Unos aritos como aretes siempre te alumbran la cara. No salgo sin ellos en mi día a día. Para una ocasión más formal, un collar. Uno de mis favoritos es el de la colección Tiffany HardWear, en oro blanco con diamantes”.

Nuestra charla empieza a llegar a su fin y le doy nuevamente un tono más serio a mis últimas preguntas. Hablamos de libertad, de sueños por cumplir y de lugares felices. Le pregunto cuál es su significado personal de la libertad y responde francamente: “La libertad viene de hacer lo que uno quiere y de disfrutarlo. De hacer las cosas desde el corazón y que te hagan feliz”. En cuanto a sueños cumplidos reitera que su mayor logro es su familia. A nivel profesional, se siente muy contenta de trabajar con varias marcas que la han acompañado en su camino y se siente honrada de que la hayan elegido para formar parte de sus comunidades. Pero sin duda uno de los logros que más la han llenado de satisfacción es ayudar. Al ser embajadora de la organización “Estudiar es mejor”, Anto está poniendo su granito de arena en pro de la educación en Argentina. El foco de la ONG es construir escuelas en lugares desfavorecidos para poder ofrecer un futuro mejor a los chicos. Antonela Roccuzzo ha hecho un esfuerzo por sumar más marcas a esta causa: por primera vez, el año pasado dio parte de su armario junto a Vestiaire Collective y donó todo a la asociación.

Bodysuit, Bottega Veneta.

Collares y brazaletes Tiffany HardWear, Tiffany & Co.

Fotografías: Danny Cardozo @dannycardozo

Fashion styling: Juliana Jucá @jucjuca

Maquillaje: Carolina Banegas @artcmakeup

Peinado: Dafne Evangelista @dafne_evangelista

PR Antonela: María Acosta de Travy @cucatravy

Editor de arte: Daro Rosas @eloriginaldaro

Editora en jefe y entrevista: María José Guzmán @majoguzman Antonela Roccuzzo: Una historia de resiliencia

Su lista de deseos para este año consiste primordialmente en viajar más. “Conozco muy poquito de Estados Unidos. ¡Tengo que viajar más allá de Orlando!”, afirma riendo. “Me encantaría ir a México. No sé si habrá oportunidad de ir conforme vaya avanzando la Copa del Mundo para Argentina. Ya veremos, pero me encantaría ir”.

Termino la entrevista confesándole que siempre cierro con esta pregunta –porque me parece prioritario enfocarse en lo positivo– ¿Qué la hace feliz? Imagino la respuesta y no me equivoco. “Compartir con los míos y estar acompañada de gente que quiero y que me quieran de vuelta, con amor y cariño genuino. Rodearme de personas que me cuiden y que me respeten”. No dudo que así será porque Antonela Roccuzzo es resiliencia, generosidad y calidez.

Vestido, Carolina Herrera.

Aretes y brazaletes Tiffany HardWear, Tiffany & Co.

Fotografías: Danny Cardozo @dannycardozo

Fashion styling: Juliana Jucá @jucjuca

Maquillaje: Carolina Banegas @artcmakeup

Peinado: Dafne Evangelista @dafne_evangelista

PR Antonela: María Acosta de Travy @cucatravy

Editor de arte: Daro Rosas @eloriginaldaro

Editora en jefe y entrevista: María José Guzmán @majoguzman Antonela Roccuzzo: Una historia de resiliencia

Antonela Roccuzzo lleva joyas de Tiffany & Co.

Maquillaje de Carolina Banegas

Peinado de Dafne Evangelista