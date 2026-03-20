Bazaar Edit: la escena gastronómica de Hotel Xcaret Arte

En el universo de la hospitalidad contemporánea, la gastronomía ha dejado de ser un complemento para convertirse en un lenguaje propio. En Hotel Xcaret Arte, ese lenguaje se articula a través de una colección de restaurantes que dialogan con el arte, el territorio y la creatividad culinaria. Dentro de esta propuesta, dos experiencias destacan por su visión autoral y su lugar en la conversación gastronómica internacional: Le Chique y Xaak.

Más que restaurantes dentro de un hotel, ambos espacios forman parte del Colectivo Gastronómico de Xcaret, un proyecto que reúne voces relevantes de la cocina contemporánea para reinterpretar México desde distintas miradas.

Le Chique: alta cocina mexicana en evolución

La historia de Le Chique entra en una nueva etapa al integrarse a Hotel Xcaret Arte, no se trata de una reinvención, sino de una evolución natural de un restaurante que, desde hace años, ocupa un lugar central en la alta cocina mexicana.

Dirigido por el chef Jonatán Gómez Luna, Le Chique es una experiencia de alta cocina mexicana de vanguardia que se despliega a través de un menú degustación de 27 tiempos, concebido como un recorrido sensorial por los sabores del país. Cada plato dialoga con ingredientes, técnicas y memorias culinarias reinterpretadas desde una mirada contemporánea.

La experiencia está diseñada como una secuencia precisa donde el ritmo, la sorpresa y la progresión construyen una narrativa gastronómica. La presentación de cada tiempo, finamente estética convierte el acto de comer en una puesta en escena donde sabor, textura y forma se encuentran.

El prestigio del restaurante ha sido respaldado por algunos de los reconocimientos más influyentes de la industria, entre ellos dos Estrellas Michelin consecutivas en 2024 y 2025, además de su presencia en listados como Latin America’s 50 Best Restaurants, The Best Chef Awards, AAA Five Diamonds y La Liste.

Hoy, dentro de Hotel Xcaret Arte, esa identidad se amplifica: la experiencia culinaria dialoga con la arquitectura, el arte y la naturaleza del entorno, integrándose orgánicamente al espíritu creativo del lugar.

Xaak: la mirada contemporánea de Karime López

Si Le Chique representa la teatralidad de la alta cocina contemporánea, Xaak propone un enfoque más introspectivo y preciso. Bajo la dirección creativa de la chef Karime López, el restaurante consolida una nueva etapa que pone en el centro al ingrediente y su expresión más depurada.

Karime López, la primera chef mexicana en obtener una Estrella Michelin, aporta a Xaak una mirada formada entre México, España, Japón y Perú. Esa trayectoria se traduce en una cocina donde la técnica no busca protagonismo, sino revelar la esencia del producto.

El restaurante presenta un menú degustación de 16 tiempos, diseñado como un recorrido progresivo que se desarrolla durante aproximadamente dos horas. Cada plato responde a una narrativa clara: el ingrediente es protagonista, mientras la técnica actúa como un intérprete que amplifica sus matices.

La estética visual del menú acompaña esta filosofía. La composición, los contrastes de color y la selección de vajilla construyen un lenguaje discreto pero profundamente intencional, donde cada detalle refuerza la coherencia del recorrido.

Más que espectáculo, Xaak propone una experiencia sensorial precisa, pensada para disfrutar sin prisa y en conversación con quienes comparten la mesa.

La propuesta culinaria de Hotel Xcaret Arte demuestra cómo la gastronomía puede integrarse al universo cultural de un destino. Aquí, la cocina no solo se sirve: se vive como parte de una narrativa más amplia que incluye arte, diseño, naturaleza y hospitalidad.

En ese contexto, Le Chique y Xaak representan dos lecturas distintas, pero complementarias de la cocina mexicana contemporánea: una más lúdica y experimental; la otra, técnica y esencial. Ambas comparten una misma premisa: explorar el territorio mexicano desde la creatividad, el rigor y la sensibilidad.

En el Caribe mexicano, donde la experiencia suele medirse en paisajes y descanso, estas mesas proponen algo más: descubrir México a través del arte de su cocina.