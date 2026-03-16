El corte de Jane Fonda que te hace ver elegante a cualquier edad

El cabello de Jane Fonda es un shag corto estructurado, una variación moderna del corte en capas que ganó popularidad en los años setenta y que hoy vuelve a aparecer en alfombras rojas y salones de belleza. La forma se reconoce por tres elementos muy concretos: capas visibles, volumen en la coronilla y un fleco suave que se abre ligeramente sobre la frente.

A diferencia de un bob recto o un pixie clásico, el shag trabaja con una silueta menos rígida. En Jane Fonda las capas empiezan cerca de la parte superior de la cabeza y se prolongan hacia los laterales, lo que permite que el cabello mantenga cuerpo sin perder movimiento. Ese detalle es clave porque evita que el corte se vea plano, algo que suele ocurrir cuando el cabello corto se corta en una sola longitud.

El volumen se concentra deliberadamente en la parte alta de la cabeza. Los estilistas suelen elevar esa zona mediante capas más cortas que actúan como soporte interno. Gracias a esa estructura, el peinado conserva forma incluso cuando el cabello se mueve o se seca de manera natural.

El fleco es otro elemento distintivo del corte. No es un flequillo compacto ni recto; está ligeramente desfilado y se abre hacia los lados, creando un marco suave alrededor del rostro. Esta característica ayuda a equilibrar las proporciones faciales y evita que el corte corto endurezca las facciones.

El largo también está cuidadosamente calculado. En lugar de quedar por encima de las orejas, como en un pixie, el shag de Jane Fonda cae alrededor de la línea de la mandíbula y la nuca. Esa longitud permite que las capas tengan espacio para moverse y que el cabello conserve una apariencia ligera.

El color plateado potencia todavía más el efecto del corte. Cuando el cabello gris se lleva en capas, los distintos tonos naturales del plateado —desde reflejos más claros hasta mechones ligeramente más oscuros— generan profundidad visual. Esa variación hace que el movimiento del cabello se perciba con mayor claridad.

En términos de estilizado, el corte no requiere un proceso complejo. Un secado con difusor o incluso al aire suele ser suficiente para activar la textura natural. Una pequeña cantidad de crema para peinar ayuda a separar las capas y a mantener la forma sin endurecer el cabello.

La razón por la que este estilo sigue resultando atractivo es bastante concreta: combina estructura con ligereza. Las capas aportan volumen donde se necesita, mientras que la textura evita que el peinado se vea rígido o demasiado elaborado.

El shag plateado de Jane Fonda demuestra que un corte corto puede conservar movimiento, forma y carácter sin depender de una rutina complicada de peinado. Su fuerza está en la arquitectura del corte: capas visibles, fleco ligero y volumen estratégico que construyen una silueta moderna y fácil de mantener.