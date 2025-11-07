Suscríbete
Belleza

Corte bixie, el híbrido entre bob y pixie que dominará los salones este invierno 2025

Este corte se adapta a todo tipo de rostro, aporta movimiento y carácter, y redefine la forma de llevar el cabello corto con un aire moderno y sofisticado

November 07, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Corte bixie, el híbrido entre bob y pixie que dominará los salones este invierno.jpg

Corte bixie, el híbrido entre bob y pixie que dominará los salones este invierno

Getty images

El corte bixie se ha convertido en el nuevo favorito de las estilistas y celebridades que buscan una transición entre el cabello corto y el mediano sin perder estilo ni feminidad. Su nombre proviene de la fusión entre bob y pixie, y representa exactamente eso, un punto medio entre la estructura pulida del primero y el desenfado rebelde del segundo. No es una novedad absoluta —nació en los años noventa—, pero hoy regresa con un giro contemporáneo que celebra la textura natural y la individualidad.

También te interesa...
quemaduras por el sol y remedios caseros
Estilo de vida
3 remedios caseros contra las quemaduras por el sol
June 21, 2022
 · 
Harper’s Bazaar
Curiosidades de Emma Stone actriz lalaland Superbad
Celebridades
Curiosidades de Emma Stone que seguro no sabías
July 13, 2020
 · 
Alex Villatoro

¿Qué define al corte bixie?

Su magia radica en el equilibrio. El bixie mantiene la nuca despejada y los mechones ligeramente más largos al frente, con capas que suavizan el contorno del rostro. La clave está en la ligereza y el movimiento, ya que busca enmarcar la cara sin rigidez. Puede llevarse con o sin flequillo, con puntas desfiladas o rectas, y se adapta a cualquier textura, ya sea liso, ondulado o rizado.
El resultado es una melena que transmite seguridad, pero sin la precisión estricta de un bob clásico ni la radicalidad del pixie. En otras palabras, el corte bixie traduce el espíritu libre y funcional de la mujer contemporánea.

A quién favorece

Su versatilidad lo convierte en una excelente opción para rostros ovalados o alargados, pero también puede equilibrar facciones angulosas si se trabaja con capas suaves y flequillo lateral. En cabellos finos, aporta volumen gracias al efecto de capas internas; en los gruesos, reduce el peso visual y facilita el peinado diario.
Los estilistas lo recomiendan especialmente a quienes buscan un cambio visible sin sacrificar longitud por completo. Es un corte que rejuvenece y resalta los rasgos, pero con una elegancia discreta.

Corte bixie.jpg

Corte bixie: su nombre proviene de la fusión entre bob y pixie

Getty images

Cómo llevarlo con estilo

El corte bixie puede transformarse con pequeños gestos. Para un acabado pulido, se alisa con cepillo redondo y se marca la línea lateral. Si se busca un efecto más natural, basta con dejar que se seque al aire y aplicar un poco de crema de peinado o cera ligera en las puntas.
En cuanto al color, los tonos cobrizos, bronde y miel potencian su dinamismo, mientras que los reflejos fríos —como el platino o el ceniza— aportan un toque futurista.

Corte bixie 2.jpg

El bixie mantiene la nuca despejada y los mechones ligeramente más largos al frente

Getty images

Un símbolo de libertad

Más allá de la tendencia, el corte bixie representa una actitud: la de quien no teme reinventarse. Es práctico, chic y favorecedor, y su encanto reside en su capacidad de adaptarse al ritmo de cada persona. Este invierno, más que un corte, el bixie se posiciona como una declaración de estilo que equilibra fuerza, suavidad y autenticidad.

tendencias de pelo pelo invierno Tendencias 2025
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Debes llevar la raya en medio o la raya al lado.jpg
Belleza
¿Debes llevar la raya en medio o la raya al lado?
November 07, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fashion Photo Session In Paris - October 2025
Moda
Los 5 tipos de abrigos más cool del invierno
November 07, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Macro texture of berry jam
Belleza
Piel de fresa: qué es, por qué aparece y las formas más efectivas de tratarla
November 07, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Nine
Moda
Flores de invierno: el estampado tapiz se impone como la gran tendencia de este otoño-invierno 2025
November 06, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Miguel Vieira - Backstage - Milan Fashion Week - Menswear Spring/Summer 2026
Belleza
Maquillaje efecto ‘cara lavada’, la tendencia vista sobre las pasarelas que triunfa en el street style
El look de belleza más influyente del momento apuesta por la sutileza. El maquillaje efecto ‘cara lavada’ se impone con texturas ligeras, piel luminosa y labios apenas tintados
November 03, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-behrouz-sasani-3568050-18711896 (1).jpg
Belleza
Los cuidados de la piel que debes tener antes y después de tu maquillaje de Halloween
El maquillaje de Halloween puede ser divertido, pero también agresivo con la piel, evita irritaciones, brotes o resequedad después de la fiesta
October 31, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_569061942_18539681218061188_2335897723658011097_n.jpg
Belleza
Las nails crystal glow de Simone Biles son el toque brillante ideal para una noche de gala
Simone Biles llevó una manicura elegante y radiante que se perfilan como el nuevo statement de belleza del año, se trata de las nails crystal glow
October 30, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
image004.jpg
Belleza
El beauty look perfecto para una noche de gala, inspirado en Bianca Balti
El maquillaje y peinado de Bianca Balti en la gala Mujeres del Año 2025 de Harper’s Bazaar personifican la elegancia moderna con equilibrio, sutileza y precisión
October 29, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García