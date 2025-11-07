Corte bixie, el híbrido entre bob y pixie que dominará los salones este invierno 2025

El corte bixie se ha convertido en el nuevo favorito de las estilistas y celebridades que buscan una transición entre el cabello corto y el mediano sin perder estilo ni feminidad. Su nombre proviene de la fusión entre bob y pixie, y representa exactamente eso, un punto medio entre la estructura pulida del primero y el desenfado rebelde del segundo. No es una novedad absoluta —nació en los años noventa—, pero hoy regresa con un giro contemporáneo que celebra la textura natural y la individualidad.

¿Qué define al corte bixie?

Su magia radica en el equilibrio. El bixie mantiene la nuca despejada y los mechones ligeramente más largos al frente, con capas que suavizan el contorno del rostro. La clave está en la ligereza y el movimiento, ya que busca enmarcar la cara sin rigidez. Puede llevarse con o sin flequillo, con puntas desfiladas o rectas, y se adapta a cualquier textura, ya sea liso, ondulado o rizado.

El resultado es una melena que transmite seguridad, pero sin la precisión estricta de un bob clásico ni la radicalidad del pixie. En otras palabras, el corte bixie traduce el espíritu libre y funcional de la mujer contemporánea.

A quién favorece

Su versatilidad lo convierte en una excelente opción para rostros ovalados o alargados, pero también puede equilibrar facciones angulosas si se trabaja con capas suaves y flequillo lateral. En cabellos finos, aporta volumen gracias al efecto de capas internas; en los gruesos, reduce el peso visual y facilita el peinado diario.

Los estilistas lo recomiendan especialmente a quienes buscan un cambio visible sin sacrificar longitud por completo. Es un corte que rejuvenece y resalta los rasgos, pero con una elegancia discreta.

Corte bixie: su nombre proviene de la fusión entre bob y pixie Getty images

Cómo llevarlo con estilo

El corte bixie puede transformarse con pequeños gestos. Para un acabado pulido, se alisa con cepillo redondo y se marca la línea lateral. Si se busca un efecto más natural, basta con dejar que se seque al aire y aplicar un poco de crema de peinado o cera ligera en las puntas.

En cuanto al color, los tonos cobrizos, bronde y miel potencian su dinamismo, mientras que los reflejos fríos —como el platino o el ceniza— aportan un toque futurista.

El bixie mantiene la nuca despejada y los mechones ligeramente más largos al frente Getty images

Un símbolo de libertad

Más allá de la tendencia, el corte bixie representa una actitud: la de quien no teme reinventarse. Es práctico, chic y favorecedor, y su encanto reside en su capacidad de adaptarse al ritmo de cada persona. Este invierno, más que un corte, el bixie se posiciona como una declaración de estilo que equilibra fuerza, suavidad y autenticidad.