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¿Es necesario usar bloqueador solar si pasas más de 8 horas frente a la computadora?

Las pantallas emiten luz azul, pero eso no significa que debas cambiar toda tu rutina de cuidado de la piel. Esto es lo que dicen los estudios sobre computadoras, manchas y protección solar

Junio 12, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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¿Es necesario usar bloqueador solar si pasas más de 8 horas frente a la computadora?

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Quienes trabajan desde casa o pasan gran parte del día frente a una computadora suelen preguntarse si la luz azul de las pantallas puede afectar la piel. El tema ha ganado popularidad en los últimos años gracias al auge de productos que prometen proteger contra este tipo de radiación, pero la evidencia científica ofrece una respuesta más matizada de lo que sugieren muchas campañas de marketing.

¿La luz azul de las pantallas puede dañar la piel?

La luz azul forma parte de la llamada luz visible de alta energía (HEV, por sus siglas en inglés) y está presente tanto en dispositivos electrónicos como en la luz solar.

Algunos estudios de laboratorio han encontrado que la exposición a la luz azul puede generar estrés oxidativo en las células de la piel y participar en procesos relacionados con el envejecimiento cutáneo. También existen investigaciones que vinculan la luz visible con la producción de melanina, especialmente en personas con tendencia a desarrollar manchas, sin embargo, hay una diferencia importante entre demostrar que un fenómeno biológico existe y probar que tiene consecuencias relevantes en la vida cotidiana.

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Lo que dicen los expertos sobre las computadoras y el envejecimiento de la piel

Hasta ahora no existe evidencia sólida que demuestre que la cantidad de luz azul emitida por una computadora, un teléfono celular o una tableta provoque arrugas, pérdida de firmeza o envejecimiento prematuro de forma significativa en personas sanas.
La mayoría de los estudios que encuentran efectos sobre la piel utilizan niveles de exposición mucho más altos que los generados por las pantallas que usamos todos los días.
Por esa razón, muchos dermatólogos coinciden en que el principal factor de envejecimiento cutáneo continúa siendo la exposición solar, especialmente los rayos ultravioleta.

¿Las pantallas provocan manchas?

Esta es una de las preguntas más frecuentes.
La evidencia más consistente relacionada con la luz azul no apunta al envejecimiento, sino a ciertos trastornos de pigmentación. La luz visible puede influir en la producción de melanina y agravar condiciones como el melasma en algunas personas.

Aun así, la fuente de exposición más importante sigue siendo el sol. La cantidad de luz visible que recibimos al aire libre es considerablemente mayor que la emitida por una computadora.

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¿Es necesario usar bloqueador solar si pasas más de 8 horas frente a la computadora?

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Entonces, ¿debes usar protector solar si trabajas frente a una pantalla?

Si permaneces dentro de casa todo el día y lejos de ventanas con entrada directa de luz solar, la computadora por sí sola no parece ser una razón suficiente para preocuparse.

La recomendación cambia si trabajas cerca de ventanas, recibes luz natural durante varias horas o sales al exterior en distintos momentos del día. En esos casos, el protector solar sigue siendo una de las medidas más eficaces para prevenir manchas y fotoenvejecimiento.

Las personas con melasma o hiperpigmentación pueden beneficiarse de protectores solares con color que incorporan óxidos de hierro, ya que ayudan a proteger frente a parte de la luz visible.

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¿Es necesario usar bloqueador solar si pasas más de 8 horas frente a la computadora?

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¿Y entonces, es necesario o no?

La luz azul emitida por las pantallas puede producir ciertos efectos biológicos observados en laboratorio, pero actualmente no hay pruebas contundentes de que pasar ocho horas frente a una computadora provoque daños importantes en la piel.

Si tu objetivo es prevenir arrugas, manchas y pérdida de elasticidad, la prioridad continúa siendo la protección frente a la radiación solar. Las pantallas pueden cansar la vista y afectar el sueño cuando se utilizan hasta altas horas de la noche, pero hoy la evidencia no las señala como una amenaza comparable al sol para la salud de la piel.

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