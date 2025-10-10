Suscríbete
Belleza

Canas con carácter, la elegancia de asumir el paso del tiempo con estilo

Las canas ya no son un signo de envejecimiento, sino una expresión de identidad; así es cómo ha evolucionado su percepción hasta convertirse en sinónimo de elegancia

October 09, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
"Dossier 137" (Case 137) Red Carpet - The 78th Annual Cannes Film Festival

Canas con carácter, la elegancia de asumir el paso del tiempo con estilo

Samir Hussein/WireImage

Las canas aparecen, en promedio, entre los 30 y 40 años, aunque la genética puede adelantar ese momento incluso a los 20. Su origen no tiene nada que ver con el estrés —como tantas veces se dice—, sino con la pérdida progresiva de melanina, el pigmento que da color al cabello. A medida que los melanocitos dejan de producirla, el cabello adopta ese tono blanco o gris que, durante años, fue considerado un enemigo estético.

Hoy, la narrativa cambió. Lo que antes se cubría con tintes ahora se celebra como un gesto de autenticidad. Actrices, modelos y creativas han reivindicado la belleza del cabello gris o blanco como símbolo de madurez, confianza y elegancia.

También te interesa...
Coperni : Runway - Paris Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2023
Moda
¿Por qué nos escandaliza la moda? Cuando la provocación se convierte en discurso
October 09, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
zapatos_parisfw2025_opt.jpg
Moda
Zapatos de punta cuadrada, la silueta que protagonizó las pasarelas de París Fashion Week 2025
October 09, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

De signo de edad a statement de elegancia

En los últimos años, las canas se han transformado en una tendencia global. La moda y la belleza las han reinterpretado como una extensión del minimalismo contemporáneo, sofisticado, limpio y natural. Celebridades como Salma Hayek han puesto la conversación sobre la mesa, lo de hoy es dejar al tiempo hacer su magia sin oponerse inútilmente a sus estragos.
El secreto para llevar el pelo cano al natural está en el contraste, una melena plateada puede lucir tan moderna como una cabellera platinada, siempre que se cuide la textura y el brillo. Los tonos ceniza, perla y blanco puro requieren hidratación constante, shampoos matizantes y cortes estructurados que definan la silueta.

189255254341502733d780d629e337b8.jpg

Las canas son la nueva apuesta de las tendencias globales atemporales

Pinterest

Cómo llevar las canas con estilo

Corte preciso: las canas se ven más pulidas en cortes limpios. El bob, el pixie y las medias melenas rectas realzan su brillo natural.
Brillo antes que color: el cabello gris tiende a resecarse; una rutina con aceites ligeros y mascarillas reparadoras es esencial.
Maquillaje y piel luminosa: los tonos fríos del cabello gris armonizan con bases frescas, rubores rosados y labios en tonos ciruela o nude.
Accesorios metálicos: las joyas en plata, oro blanco o acero refuerzan la estética plateada sin competir con el cabello.

a65aa8ea4b9b0f2e92faf5f392de1be5.jpg

Las canas son una forma de reconciliarse con el reloj sin renunciar a la estética

Pinterest

La belleza sin cronómetro

Aceptar las canas no es un acto de resignación, sino de aceptación y asimilación del paso del tiempo traducido en experiencia y sabiduría. Son una forma de reconciliarse con el reloj sin renunciar a la estética. Hoy que celebramos la autenticidad, el cabello plateado no envejece, sino que empodera. Llevar canas con estilo es, en realidad, llevar el tiempo con elegancia.

canas pelo Pelo blanco
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Five
Belleza
Guía rápida para cortarte el fleco tú sola sin errores
October 10, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Captura de pantalla 2025-10-08 141520 (1).png
Belleza
Sombras metálicas, el regreso del brillo espacial en el makeup de ojos 2025
October 08, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_559309686_18538143544028134_5147745801131988753_n.jpg
Belleza
El flequillo de Demi Moore, un gesto icónico que vuelve a marcar tendencia 30 años después
October 06, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Chanel - Front Row - Spring/Summer 2026 Paris Fashion Week
Belleza
Nicole Kidman elige un flequillo natural que rejuvenece y perfila el rostro en su aparición para Chanel en París
October 06, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_560567534_18523164112066587_3554385589571799777_n.jpg
Belleza
Georgina Rodríguez confirma que las uñas borgoña son el nuevo lujo del otoño 2025
El borgoña profundo se impone como la manicura más elegante del otoño gracias a Georgina Rodríguez y su impecable presencia en la Semana de la Moda de París
October 05, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_559858687_18718442638060659_8836784395139982804_n.jpg
Belleza
Kim Kardashian sorprende en París con un nuevo corte pixie futurista
El nuevo corte pixie de Kim Kardashian marca un giro audaz en su imagen, fusionando sofisticación noventera y estética futurista en un solo look
October 04, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Three
Belleza
Pamela Anderson se une al encanto del rubio cobrizo, el tono estrella del otoño 2025
La semana de la moda de París fue el escenario ideal para el sorprendente cambio de imagen de Pamela Anderson donde le dijo adiós al rubio definitivamente
October 01, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_556383424_18528723301018122_1165567674510826131_n.jpg
Belleza
El supermodel hair noventero regresa: la melena pulida que conquista el otoño 2025
Se trata de un peinado que equilibra brillo, volumen y movimiento vuelve a dominar las tendencias de belleza, evocando la esencia más aspiracional de los noventa
September 30, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García