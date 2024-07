Errores que estás cometiendo al aplicar bloqueador solar durante temporada de lluvias

Es común pensar que el protector solar solo es necesario en días soleados, pero la verdad es que proteger tu piel de los rayos UV debe ser tu prioridad #1 independientemente del clima. Hasta el 80% de los rayos ultravioleta (UV) pueden penetrar a través de las nubes, lo que significa que, incluso en un día nublado o lluvioso, tu piel sigue expuesta a una radiación potencialmente dañina. Esta exposición puede provocar quemaduras solares, envejecimiento prematuro y un mayor riesgo de cáncer de piel con el tiempo, por eso estamos aquí para desarrollar más en los errores que se cometen al aplicar bloqueador solar durante temporada de lluvias o cuando el día está nublado.

1. Omitir el uso de protector solar por completo.

Este es el mayor error (y del que varios hemos sido culpables). Muchas personas creen que, porque no pueden ver el sol, están a salvo de los rayos UV. ¡Esto no es cierto! La Fundación para el Cáncer de Piel afirma que las nubes solo bloquean “hasta el 80% de los rayos ultravioleta (UV) del sol”. Esto significa que una exposición significativa a los rayos UV aún puede ocurrir, lo que lleva a quemaduras solares y al envejecimiento prematuro de la piel. Así que no des por sentado el clima nublado, y toma tu protector solar tal y como haces en tu rutina diaria. Por cierto, aquí hay 3 productos de skincare que como editora de belleza no suelto para cuidar mi piel (y deberías anotarlos).

2. No reaplicas el bloqueador

De nuevo, #culpable. Pero, ¿por qué hay que reaplicar el bloqueador en días nublados? Tal y como harías en la playa o en cualquier día soleado, son dos razones principales: el sudor y el agua van retirando tu bloqueador y esto reduce su efectividad; por naturaleza, el protector solar se va retirando de tu rostro, la American Academy of Dermatology recomienda reaplicar “cada dos horas o más si estás sudando o nadando”.

3. No estás usando el protector solar adecuado

Para los días nublados o lluviosos, puede que no necesites el protector solar más fuerte que usas en un día de playa. Sin embargo, sigue siendo crucial elegir un protector solar de amplio espectro con SPF 30 o superior. Esto indica que hay buena protección contra los rayos UVB, la causa principal de las quemaduras solares, bloquea el 97% de los rayos UVB, mientras que el SPF 50 bloquea el 98%.