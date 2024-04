3 productos de skincare que como editora de belleza no suelto para cuidar mi piel (y deberías anotarlos)

Como editores de belleza, tenemos la fortuna de explorar y experimentar con innumerables productos de cuidado de la piel para mantener la salud y el brillo de nuestro cutis. De entre todas las opciones, al menos he descubierto tres productos esenciales para el skincare que se han convertido en aliados para proteger y nutrir la piel. Y comprendo perfecto que tener una rutina de skincare no significa hacerla en más de 10 pasos —casi siempre sólo necesitamos del limpiador, humectante y protector solar—. Luego puedes agregar sueros y demás tratamientos que aborden un aspecto más personalizado a tu piel. Como recomendación, el trío ideal que me ha funcionado y por qué confiamos en ellos (como disclaimer, es importante que veas con un experto en dermatología qué te conviene usar).

Skincare productos básicos: 3 imprescindibles

Estos tres pasos y productos forman la base de una rutina de cuidado de la piel y son esenciales para mantener una piel saludable y radiante. Una vez que tienes estos elementos básicos, puedes agregar otros productos como sueros, tónicos y exfoliantes según tus preocupaciones y objetivos específicos para la piel.

1. Limpiador de piel

Un limpiador suave que se adapte a tu tipo de piel ayuda a eliminar las impurezas, el maquillaje y el exceso de aceite de tu piel. Esto es esencial para mantener la piel limpia y saludable.

Aquí entra un elemento que, aunque no es un limpiador como tal, ha ayudado a mi piel a sentirse mucho más relajada después de la rutina nocturna: el spray facial refrescante de Abeja Reyna. ¿Por qué nos encanta? Revitaliza e ilumina al instante y puede funcionar como fijador de maquillaje; en sus ingredientes están la miel orgánica (ayuda a reducir la edad y las líneas de expresión), aloe vera (aumenta la producción de colágeno) y extracto de rosas (suaviza e hidrata la piel).

2. Hidratante

Un humectante mantiene tu piel hidratada y preserva su función de barrera. Elige un humectante que se adapte a tu tipo de piel, ya sea seca, grasa, mixta o sensible.

Y para hablar de humectación en la piel, mencionaré un must para el contorno de ojos: Guerlain Abeille Royale Serum que es un sérum para ojos con una fórmula enriquecida con un concentrado de miel blanca y un complejo descongestivo; después de cada aplicación se siente el efecto tensor e hidratante.

3. Protector solar

Un protector solar de amplio espectro con un SPF de al menos 30 es crucial para proteger tu piel de los dañinos rayos UV, prevenir quemaduras solares, el envejecimiento prematuro y el cáncer de piel.

La sensación del bloque en este punto es el L’Oreal Paris UV Defender, un sérum invisible que contiene protección UV con ácido hialurónico y péptidos que se aplica después de tu crema hidratante sobre rostro y cuello. ¡Éste es el equivalente a tu protector solar, pero con doble efecto de hidratación! Además corrige arrugas y manchas solares —yo lo uso especialmente para trabajar horas frente a la computadora, recuerda que también es necesario proteger tu piel de las pantallas.

