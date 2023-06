Así debes delinear los ojos según tu edad

Sabemos bien que el delineado es una constante para resaltar los ojos, para definir y agrandar y hasta disimular o equilibrar con relación a nuestro rostro. Por ello, es muy importante que reconozcamos no solo su forma, sino el estado de nuestra piel, porque de ésta dependerá que el trazo que realicemos sea perfecto o debamos corregir. ¿Tienes el párpado caído? Es así cómo tienes que aplicarte el eyeliner.

¿Cómo delinear los ojos según la edad?

El paso de los años en ciertas zonas del rostro es prácticamente implacable, y justo, la zona de ojos y sobre todo la piel de los párpados no permite mentir. Por eso, además de ser muy disciplinada en la aplicación de serums y cremas para el contorno de ojos, es importante pasar un hielo por la zona para tonificar y tensar, tampoco olvides masajear y consentir esta parte, con lo que puedes retrasar el paso natural del tiempo.

Ahora sí, expertos de By Apple Cosmetics nos comparten los mejores consejos para aplicar de manera impecable el delineador según tu edad.

Mujeres de 20

Cuando tenemos esta edad, los párpados están en su mejor momento. Su firmeza es ideal para trazar líneas perfectas y esto nos permite aplicar el eye-liner de manera extrema. Se puede aplicar arriba y abajo y que termine hacia arriba, con el extremo afilado para acentuar el cat eye.

“High Precision con su variedad de colores, nos permite variar del clásico negro a resaltar con blanco, plata o azul. Nos invita a combinar líneas de todos colores o colocar un tono arriba y otro abajo. No hay límites para la creatividad”, menciona Alberto Tovar, Diseñador de Imagen Personal y Make Up Artist de la firma By Apple Cosmetics.

Mujeres de 30

La piel aún es joven y permite crear líneas con precisión, pero también es cuando se opta por buscar un aspecto más relajado y natural, por lo que puedes aprovechar a trazar una línea fina por todo el ojo y que termine en una colita en el rabillo del ojo, para abrir la mirada. El rímel en las pestañas exteriores ayudará a acentuar el trazo y marcar el efecto.

Tal vez te atrevas a aplicar el eye liner de color blanco por debajo de la línea de agua, con lo que abrirás aún más la mirada. Alberto también indica “La moda durante esta temporada indica que el tono blanco será un must a la hora de realizar tu maquillaje, por lo que acorde a las tendencias Y2K, puedes llevarlo sobre los párpados.”

Mujeres de 40

Sabemos que las mujeres de 40 se ven jóvenes, pero los párpados comienzan a perder lozanía y empiezan a descender ligeramente, por lo que el trazo del delineador ya no funciona de la misma forma. El consejo estrella es optar por un eye-liner ahumado: se dibuja una línea negra con lápiz sobre las pestañas superiores y después se barre con pincel plano para conseguir un efecto degradado. Puede que acentúes de manera muy fina, con High Precision solo en el nacimiento de las pestañas, para no tapar el efecto que lograste previamente. Pinta el interior del ojo y entre las pestañas inferiores con lápiz café.

También puede ser que sustituyas el clásico negro por el tono café para el maquillaje cotidiano, que suaviza los rasgos y quita edad. Y en el caso de la línea de agua, puedes optar por delinear con el tono blanco para dar frescura a la mirada. Eso sí, prueba antes. También puedes completar con lápiz color nude en esta zona.

Mujeres de 50 o más

Cuando llegamos a este punto, el delineado se vuelve smokey. Lo ideal es hacerlo en todos bronce o cobre, y si usaremos negro, debe ser sutil y en la línea superior de las pestañas, evitando el pico con delineador. Justo las sombras nos ayudarán a alargar el ojo para dar el efecto cat eye si es lo que buscamos. En esta edad, es cuando la ceja debe resaltarse y hay que darle volumen, lo que sumará elegancia al maquillaje.

Recuerda que, para las mayores de 40 en adelante, el truco efectivo es tensar la zona, para generar que se mantenga uniforme el área donde trazarás el delineado. Así, al aplicar el producto, la línea será continua y sin cortes.

Con estos consejos, no sólo podrás adaptar y crear estilos y tendencias que te acompañen en tu día a día, sino que podrás aprovecharlos para expresar, con plena seguridad, que eres tú misma.