La Beauty Cover Story de mayo reúne a Cassandra Sánchez-Navarro en una sesión donde la belleza toma distintos matices a través del maquillaje, el cabello y el styling. La actriz mexicana aparece entre delineados intensos, sombras blancas satinadas, texturas brillantes y peinados de acabado húmedo que transforman cada imagen en una propuesta visual distinta.

Cassandra lleva maquillaje y fragancia J’Adore Intense, todo de @diorbeauty Top @sandraweilstudio Aretes @tiffanyandco BAZAAR Beauty mayo 2026 Fotografía:@ivanaguirrefotografo Fashion Styling: @tinoportillo Maquillaje: @juanperaltamakeup usando Dior Beauty Peinado: @borrehair Asistente de fotografía: @joselo01 Asistente de fashion styling: Fernanda Rojas PR Cassandra: @aquilesrdp para @jerryml1 Editor de arte: @eloriginaldaro Editora en jefe: @majoguzman Cassandra Sánchez-Navarro protagoniza nuestra Beauty Cover Story de mayo

La estética de la portada juega con referencias al glam clásico, la fotografía de moda de los noventa y el dramatismo elegante de las editoriales beauty. Las perlas, las transparencias, la sastrería oversized y los accesorios metálicos construyen una narrativa que cambia constantemente sin perder coherencia. Cada look tiene una personalidad propia: algunos apuestan por la sofisticación más oscura y otros por una belleza limpia, luminosa y casi etérea.

Cassandra lleva maquillaje y fragancia J’Adore Intense, todo de @diorbeauty

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Aretes @tiffanyandco

BAZAAR Beauty mayo 2026

Fotografía:@ivanaguirrefotografo

Fashion Styling: @tinoportillo

Maquillaje: @juanperaltamakeup usando Dior Beauty

Peinado: @borrehair

Asistente de fotografía: @joselo01

Asistente de fashion styling: Fernanda Rojas

PR Cassandra: @aquilesrdp para @jerryml1

Editor de arte: @eloriginaldaro

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Maquillaje: @juanperaltamakeup usando Dior Beauty

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El maquillaje creado con productos de Dior Beauty funciona como uno de los ejes principales de la historia visual. Los ojos gráficos, las pieles luminosas y los acabados pulidos refuerzan el carácter de cada retrato sin desplazar la presencia de Cassandra frente a cámara.

Cassandra lleva maquillaje y fragancia J’Adore Intense, todo de @diorbeauty

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El resultado es una portada que explora la belleza desde un lugar más editorial, expresivo y visual, donde cada fotografía propone una versión distinta del glam contemporáneo.