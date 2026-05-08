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Cassandra Sánchez-Navarro protagoniza nuestra Beauty Cover Story de mayo

La actriz mexicana explora una estética marcada por maquillaje gráfico, wet hair y referencias al glam clásico en la nueva Beauty Cover Story de mayo

Mayo 08, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
07 DIOR BEAUTY, SANDRA WEIL, TIFFANY.jpg

Cassandra lleva maquillaje y fragancia J’Adore Intense, todo de @diorbeauty
Top @sandraweilstudio
Aretes @tiffanyandco
BAZAAR Beauty mayo 2026
Fotografía:@ivanaguirrefotografo
Fashion Styling: @tinoportillo
Maquillaje: @juanperaltamakeup usando Dior Beauty
Peinado: @borrehair
Asistente de fotografía: @joselo01
Asistente de fashion styling: Fernanda Rojas
PR Cassandra: @aquilesrdp para @jerryml1
Editor de arte: @eloriginaldaro
Editora en jefe: @majoguzman

Cassandra Sánchez-Navarro protagoniza nuestra Beauty Cover Story de mayo

La Beauty Cover Story de mayo reúne a Cassandra Sánchez-Navarro en una sesión donde la belleza toma distintos matices a través del maquillaje, el cabello y el styling. La actriz mexicana aparece entre delineados intensos, sombras blancas satinadas, texturas brillantes y peinados de acabado húmedo que transforman cada imagen en una propuesta visual distinta.

06 DIOR BEAUTY, POMELLATO, SPRINGTIME WISHES, SIMORRA.jpg

Cassandra lleva maquillaje y fragancia J’Adore Intense, todo de @diorbeauty

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Cassandra Sánchez-Navarro protagoniza nuestra Beauty Cover Story de mayo

La estética de la portada juega con referencias al glam clásico, la fotografía de moda de los noventa y el dramatismo elegante de las editoriales beauty. Las perlas, las transparencias, la sastrería oversized y los accesorios metálicos construyen una narrativa que cambia constantemente sin perder coherencia. Cada look tiene una personalidad propia: algunos apuestan por la sofisticación más oscura y otros por una belleza limpia, luminosa y casi etérea.

04 DIOR BEAUTY, JOSE SANCHEZ LEATHER Y PILGRIM.jpg

Cassandra lleva maquillaje y fragancia J’Adore Intense, todo de @diorbeauty
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Cassandra Sánchez-Navarro protagoniza nuestra Beauty Cover Story de mayo

El maquillaje creado con productos de Dior Beauty funciona como uno de los ejes principales de la historia visual. Los ojos gráficos, las pieles luminosas y los acabados pulidos refuerzan el carácter de cada retrato sin desplazar la presencia de Cassandra frente a cámara.

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Cassandra Sánchez-Navarro protagoniza nuestra Beauty Cover Story de mayo

El resultado es una portada que explora la belleza desde un lugar más editorial, expresivo y visual, donde cada fotografía propone una versión distinta del glam contemporáneo.

05 DIOR BEAUTY, BANZO, LIZ CAMPOS Y TIFFANY.jpg

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Eurídice Aiymet Garavito García
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