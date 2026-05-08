Cassandra Sánchez-Navarro protagoniza nuestra Beauty Cover Story de mayo

La Beauty Cover Story de mayo reúne a Cassandra Sánchez-Navarro en una sesión donde la belleza toma distintos matices a través del maquillaje, el cabello y el styling. La actriz mexicana aparece entre delineados intensos, sombras blancas satinadas, texturas brillantes y peinados de acabado húmedo que transforman cada imagen en una propuesta visual distinta.
La estética de la portada juega con referencias al glam clásico, la fotografía de moda de los noventa y el dramatismo elegante de las editoriales beauty. Las perlas, las transparencias, la sastrería oversized y los accesorios metálicos construyen una narrativa que cambia constantemente sin perder coherencia. Cada look tiene una personalidad propia: algunos apuestan por la sofisticación más oscura y otros por una belleza limpia, luminosa y casi etérea.
El maquillaje creado con productos de Dior Beauty funciona como uno de los ejes principales de la historia visual. Los ojos gráficos, las pieles luminosas y los acabados pulidos refuerzan el carácter de cada retrato sin desplazar la presencia de Cassandra frente a cámara.
El resultado es una portada que explora la belleza desde un lugar más editorial, expresivo y visual, donde cada fotografía propone una versión distinta del glam contemporáneo.
Partió de su natal Argentina muy joven para labrarse un camino de transformación –impulsado por el amor y la pasión– y convertirse en madre, empresaria y filántropa (por mencionar sólo algunos de sus roles). Su historia es una de verdadera resiliencia. Hoy, Anto está en un momento de serenidad profesional y emocional. Y en Harper’s Bazaar nos enorgullece tenerla, por primera vez, como nuestra estrella de portada