Zoe Saldaña confirma la vigencia del escote asimétrico

En la alfombra roja de la Time100 Gala 2026, Zoe Saldaña eligió una silueta que no busca imponerse a través del volumen ni del exceso, sino desde la precisión. Su aparición con un vestido de Givenchy FW26 Ready-to-Wear reafirma cómo el escote asimétrico se mantiene como una de las decisiones más afinadas dentro del lenguaje actual de la moda nocturna.

El diseño, de terciopelo negro con aplicaciones plateadas en forma orgánica, construye su fuerza a partir de un solo gesto: una línea diagonal que deja un hombro al descubierto y transforma por completo la estructura del vestido. Este tipo de escote no es nuevo, pero en este caso se siente particularmente vigente por la forma en la que dialoga con el cuerpo sin rigidez. No hay intención de dramatizar; en este look de Zoe Saldaña hay control.

La elección de la galardonada actriz no es casual. El look está editado con precisión acompañado por unas sandalias negras de tiras finas, un clutch compacto y joyería mínima permiten que el vestido mantenga el protagonismo absoluto. Incluso el peinado —recogido y pulido— trabaja a favor del escote asimétrico, despejando la línea del cuello y reforzando esa asimetría como punto focal.

En pasarela, la propuesta de Givenchy ya anticipaba este tipo de lectura donde hay piezas que juegan con la fluidez del tejido sin perder estructura, donde los bordados no funcionan como un elemento gratuito o injustificado, sino como trazos que recorren el cuerpo. En Zoe Saldaña, esa intención se traduce en movimiento real. Cada paso activa el vestido, revelando la abertura lateral con naturalidad, sin convertirla en un recurso evidente.

El escote asimétrico tiene una ventaja clara frente a otras siluetas más tradicionales ya que genera interés visual inmediato sin necesidad de añadir capas o elementos adicionales. En un momento donde muchas alfombras rojas apuestan por la sobrecarga, esta elección se siente más afinada.

Zoe Saldaña en un Givenchy FW26 Ready-to-Wear Getty images

Además, este tipo de corte favorece una lectura contemporánea del vestido de noche. No responde a códigos clásicos de simetría ni a fórmulas previsibles, pero tampoco rompe con ellos de manera forzada. Se mueve en un punto intermedio que resulta particularmente efectivo para eventos como la Time100 Gala, donde la presencia importa tanto como la intención detrás de cada look.

Zoe Saldaña entiende bien ese equilibrio. Su elección no busca llamar la atención de forma inmediata, sino quedarse en la memoria por su ejecución. Ahí es donde el escote asimétrico vuelve a cobrar relevancia. No como tendencia pasajera, sino como una herramienta precisa dentro del diseño contemporáneo.