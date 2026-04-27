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Belleza

La manicure de Bárbara de Regil que vuelve a poner en el mapa la francesa más precisa

Punta blanca ultrafina, base translúcida y forma pulida: así se lleva la versión actual de la manicura francesa

Abril 26, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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La manicure de Bárbara de Regil que vuelve a poner en el mapa la francesa más precisa

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Cuando las manos están pensadas para verse de cerca —y sostener piezas de joyería que no pasan desapercibidas como la nueva colección de PANDORA— la manicure deja de ser un detalle secundario. En el caso de Bárbara de Regil, la elección es clara e impecable: una francesa en versión depurada que prioriza exactitud, brillo y proporción.

Lo que lleva no es la francesa clásica que se popularizó hace años. Aquí todo está ajustado: la línea blanca es fina y la base tiene un acabado translúcido que se funde con el tono natural de la uña. No hay contraste duro ni efecto rígido. El resultado es limpio, sí, pero también muy pensado.

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Este tipo de manicure funciona especialmente bien en un contexto como el de la nueva colección Garden of Dreams de PANDORA. Los anillos —con formas florales, volumen y destellos— ya construyen suficiente información visual. Las uñas, entonces, se convierten en superficie de equilibrio que no compite, sino que sostiene la propuesta.

La forma también juega un papel clave. Las uñas están ligeramente almendradas, con bordes suaves que estilizan la mano sin exagerar la silueta. Esa decisión evita que el look se vuelva agresivo o demasiado producido. Todo se mantiene en una línea controlada.

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La manicura francesa de Bárbara del Regil

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¿Por qué esta versión está regresando con fuerza? Porque resuelve algo que muchas tendencias no logran, y es que se adapta. Funciona con joyería llamativa, con looks neutros, en situaciones formales y también en lo cotidiano. No depende del styling para sostenerse.

Técnicamente, replicarla exige más precisión que creatividad. La curva de la punta debe seguir la forma natural de las uñas, sin engrosarse en los laterales. La base tiene que ser lo suficientemente translúcida para que no se vea pesada, pero con el brillo justo para que la mano se vea cuidada.

Hay una intención clara detrás de este tipo de manicure que además hace juego perfecto con la personalidad de Barbara del Regil cuando se trata de ordenar. En una imagen donde hay flores, color y textura, las uñas se mantienen en un registro controlado. Y eso, lejos de hacerla pasar desapercibida, la vuelve indispensable. No es una elección básica. Es una decisión estratégica.

tendencias de manicure uñas francesas pandora
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