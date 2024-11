Bárbara de Regil encontró en Lola su lado más elocuente

Platicamos con Bárbara de Regil sobre su personaje en LALOLA y lo que viene para la segunda temporada de esta serie en ViX, el servicio de streaming en español más grande del mundo.

¿Quién no tuvo, por algunos minutos (u horas), la canción de LALOLA en la mente cada vez que terminaba un episodio? Esta es una de las muchas experiencias que atraviesa el espectador cuando ve esta cómica serie —protagonizada por un amplio elenco de personajes: Bárbara de Regil, Alexis Ayala, Alex de la Madrid, Gonzalo García Vivanco, Diego Amozurrutia, Cynthia Klitbo, Lumi Cavazos, Epy Vélez, Alfonso Borbolla, Carmen Madrid y Francisca Aronsson—. La historia del embrujo que padece Lalo (Amozurrutia) al transformarse en mujer y volverse Lola (de Regil) trajo risas y un muy buen rato, pero también variedad de reflexiones sobre qué sucede cuando el hombre se pone en el lugar de la mujer. Esta serie la presentó ViX en febrero de este año, y vamos cerrando el 2024 con la llegada de una muy esperada segunda temporada. ¿En qué nos quedamos? Lola está embarazada e intentaremos averiguar cómo sucedió esto —así que aprenderemos sobre sus intentos por encontrar el amor verdadero y hacer lo necesario para romper el hechizo—. “Me divierto muchísimo y, así, el personaje toma toda la fuerza”, nos cuenta Bárbara de Regil sobre el desarrollo de Lola.

A Bárbara la hemos visto en Cabo, Pacto de Sangre, Quiero tu vida y MexZombies, las cuales puedes disfrutar en ViX, pero con LALOLA encontró una nueva experiencia en la comedia, con la que, además, se sintió completamente cómoda. “Mira, a mí la comedia se me da muy bien”, revela, “siento que no me cuesta trabajo. Le pierdo el miedo a la vergüenza de ‘verme mal’, y creo que cuando un actor pierde el miedo, ¡uff! Está del otro lado”. Es precisamente este lado cómico en el personaje de Bárbara que hace una especie de gancho tan disfrutable para LALOLA: las posturas, la forma de caminar, de expresarse y, especialmente, el cómo transitar en las calles de la ciudad en el cuerpo de alguien más. “No me da pena nada”, continúa Bárbara, “y lo único que pienso es en el proyecto, en cómo va a salir. A partir de ahí me divierto muchísimo”.

Le preguntamos a Bárbara qué tipo de experiencias atravesó al intentar imitar el ‘ser y estar’ de un varón, pero afirma que no le resultó complicado. “Todas las escenas las disfruté muchísimo. Sí fue difícil meterme en la cabeza la idea de ser un hombre en el cuerpo de una mujer, mientras éste sufre porque quiere ser hombre otra vez. Te pones a pensar, ¿por dónde empiezo?, ¿cómo es?”, añade.

En esta serie de ViX, de principio a fin sabemos que Lalo tiene un objetivo claro: dejar de ser mujer. Hace lo inevitable por revertir este malicioso (pero muy divertido) hechizo, y a lo largo de la serie vemos las facetas que este protagonista atraviesa. Se presenta una evolución discreta: “Describiría [a Lalo] como que no se acepta —como haría cualquier ser humano que despierta en un cuerpo ajeno—, no se siente cómodo, está súper confundido. Y en toda la primera parte lo vemos navegar esta nueva realidad”. Le preguntamos a Bárbara qué tipo de evolución nos espera en la segunda temporada, y afirma que es “una más liberadora”. “Digamos que empieza, como vimos al final de la primera temporada, que ya se besa con un hombre. Y ya en la segunda empieza a ser más liberal, ya prueba el amor con mujeres, con hombres, con él mismo. Hasta abre una página de citas por app, pero todo esto es un proceso”.

Cada show te da un aprendizaje diferente, pero en una comedia como resulta LALOLA, Bárbara afirma: “Aprendí más sobre los hombres”. Y la originalidad de la forma para contar esta historia le atrapó desde el inicio: “es algo que nunca había hecho, no es común hacer a un hombre, ¿me explico? Fue muy divertido y atinado en el guión. Creo que ha habido muchas películas y series que tratan un poco de lo mismo, pero algo que me encanta de LALOLA es el guión, ¡es una joya! Eso, y las actuaciones y el equipo hicieron que todo saliera increíble. La vibra de las grabaciones era tan hermosa, que eso es lo que me llevo en el corazón, te lo prometo”.

A estas alturas de la historia, nos preguntamos, ¿en qué momento Lalo comenzará a entender realmente a las mujeres? Recordemos que ésta es una adaptación de uno de los formatos más exitosos de comedia romántica de América Latina, contando la trayectoria de un hombre exitoso que piensa que puede usar a las mujeres para satisfacer su ego. En esta nueva realidad en el cuerpo de una mujer, comprenderá las consecuencias del machismo y, especialmente, el verdadero significado del amor. “Híjole, creo que va a estar un poco difícil, porque Lalo es un desmadre y no es fácil de entender que ha cambiado su cuerpo. En la segunda temporada vemos que ahora es, ¡una mujeriega! Se va a ir reencontrando, pero es muy fiestero. La verdad, la segunda parte está increíble”.

También hablamos de lo bien recibido que fue su personaje: “Me encanta. Me encanta que estemos con la segunda temporada y dárselo a la gente, porque los leo y veo que lo piden. Trato siempre de estar pendiente de las peticiones, y esta entrega la pidieron muchísimo”. Eso sí, Lalo todavía no termina de comprender la moda femenina: “Al principio se viste muy… desvestido. Se viste como Dios le da a entender y como que todavía no encuentra una personalidad. Ya en la segunda temporada empieza a ver realmente lo que tiene, digamos usando zapatos más cómodos y sintiéndose más cómodo”. Y efectivamente, ¿qué ropa te pondrías si un día despiertas en un cuerpo que no es tuyo? Será nuestro deber descifrarlo en la segunda temporada de LALOLA, muy pronto, sólo en ViX.