El cabello pasa cerca de un tercio de su vida en contacto con una almohada. Parece un detalle menor, pero ese roce repetido noche tras noche puede influir en la apariencia de las puntas, la definición de los rizos e incluso en la facilidad con la que se desenreda por la mañana. Por eso los accesorios de seda han dejado de ser una recomendación reservada para especialistas en cabello rizado y se han convertido en parte de las rutinas de belleza de personas con todo tipo de texturas capilares. La pregunta es si realmente existe una opción superior o si ambas cumplen la misma función.

La popularidad de la seda se explica por una característica muy concreta: genera menos fricción que materiales como el algodón. Mientras una funda tradicional puede crear pequeños roces constantes que favorecen el encrespamiento y los nudos, la seda permite que el cabello se deslice con mayor facilidad sobre la superficie, sin embargo, aunque el objetivo final sea similar, un gorro de seda y una funda de almohada de seda no trabajan exactamente de la misma manera.

Qué ventajas tiene un gorro de seda

El gorro envuelve el cabello y limita gran parte de su movimiento durante la noche. Esto resulta especialmente útil para quienes tienen cabello largo, rizado, ondulado o con tratamientos químicos que lo vuelven más vulnerable a la rotura.

Al permanecer contenido, el cabello se enreda menos y conserva mejor la forma de peinados como ondas, rizos definidos o brushings recientes. También ayuda a reducir el contacto con el ambiente, algo que puede ser beneficioso en climas secos o para personas que experimentan frizz con facilidad.

Otro punto a favor es que ofrece una protección uniforme. No importa cuánto te muevas mientras duermes, el cabello permanece cubierto durante toda la noche.

Gorro de seda o funda de almohada de seda: cuál funciona mejor Pexels

Qué ventajas tiene una funda de almohada de seda

La funda destaca por su practicidad. No requiere cambiar hábitos ni aprender a colocar correctamente un accesorio antes de dormir. Simplemente sustituye la superficie sobre la que apoyas la cabeza.

Para quienes tienen cabello lacio, corto o de longitud media, esta solución suele ser suficiente para notar una reducción en la fricción nocturna.

Además, existe un beneficio adicional que muchas personas consideran importante, la suavidad del tejido también reduce el roce sobre la piel del rostro.

La comodidad suele ser el principal argumento a su favor. Mientras algunas personas encuentran incómodo dormir con un gorro, una funda de seda no modifica la experiencia de descanso.

Entonces, ¿cuál funciona mejor?

La respuesta depende menos del producto y más del tipo de cabello. Si el objetivo es preservar rizos, proteger extensiones, mantener un peinado durante varios días o minimizar al máximo los enredos, el gorro suele ofrecer una protección más completa.

Por otro lado, si buscas una solución sencilla para reducir el frizz ocasional y evitar parte del desgaste provocado por la almohada, una funda de seda puede cumplir perfectamente esa función.

Gorro de seda o funda de almohada de seda: cuál funciona mejor Pexels

La opción que suelen preferir los expertos

Muchos especialistas coinciden en que el gorro proporciona una barrera más efectiva porque mantiene el cabello protegido independientemente de cuánto te muevas durante la noche, sin embargo, eso no significa que sea la mejor alternativa para todo el mundo.

Un accesorio incómodo que termina en el suelo a mitad de la madrugada aporta menos beneficios que una funda utilizada de forma constante.