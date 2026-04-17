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Cepillos de drenaje linfático: ¿realmente funcionan?

El cepillado en seco promete mejorar la circulación y la apariencia de la piel, pero su alcance es más limitado de lo que suele decirse

Abril 17, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Cepillos de drenaje linfático: ¿realmente funcionan?

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El cepillo de drenaje linfático aparece en muchos baños como un objeto discreto, casi decorativo, pero con una promesa ambiciosa: activar el sistema linfático, mejorar la piel y favorecer la sensación de ligereza corporal. El llamado dry brushing —o cepillado en seco— ha ganado terreno en rutinas de belleza que buscan algo más que resultados superficiales. La pregunta es inevitable: ¿qué tanto de eso es real?

Para entenderlo, conviene separar expectativas. El sistema linfático es una red compleja que ayuda a eliminar desechos del cuerpo y a mantener el equilibrio de líquidos. A diferencia del sistema circulatorio, no tiene una bomba central como el corazón; depende del movimiento muscular y de estímulos externos para funcionar de manera óptima. Aquí es donde entra el cepillado ya que la fricción sobre la piel puede estimular de forma ligera esa circulación superficial.

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En la práctica, esto se traduce en una sensación inmediata de activación. La piel se enrojece, se percibe más despierta y, en algunos casos, más suave. Parte de ese efecto tiene que ver con la exfoliación: el cepillo elimina células muertas y mejora la textura. No es menor. Una piel más uniforme refleja mejor la luz y se siente más firme al tacto, sin embargo, hay que poner límites claros a lo que puede hacer.

No existe evidencia sólida que respalde que el cepillado en seco desintoxique el cuerpo o sustituya un drenaje linfático manual realizado por profesionales. El impacto en la retención de líquidos o en la apariencia de la celulitis, cuando ocurre, suele ser temporal. Más que un cambio estructural, es un efecto visual y sensorial.
Eso no lo vuelve irrelevante. Integrado correctamente, puede convertirse en un gesto de cuidado corporal que suma.

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¿Cómo realizar un masaje con cepillo de drenaje linfático?

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¿Cómo realizar un masaje con cepillo de drenaje linfático?

Movimientos suaves, en dirección ascendente —de las extremidades hacia el centro—, y siempre sobre piel seca antes de la ducha. No se trata de presionar con fuerza, sino de mantener una constancia moderada. La piel no debería irritarse ni sentirse sensible después.

El cepillado cobra más sentido cuando se combina con otros hábitos como la hidratación adecuada, el movimiento diario y, si se busca un efecto más profundo, tratamientos profesionales. Pensarlo como una solución aislada suele generar frustración; entenderlo como parte de una rutina más amplia cambia la percepción.

@sandypeniche

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Hay, además, un componente menos tangible pero relevante. El acto de dedicar unos minutos a este tipo de cuidado introduce una pausa. No tiene que ver con resultados inmediatos, sino con la forma en que se habita el cuerpo. Ese tipo de rituales, aunque sencillos, pueden modificar la relación con la propia imagen y con el tiempo que se le dedica al bienestar.

Cepillos de drenaje linfático: ¿realmente funcionan?

El cepillado en seco promete mejorar la circulación y la apariencia de la piel, pero su alcance es más limitado de lo que suele decirse

En términos concretos, el cepillo de drenaje linfático sí tiene beneficios, pero no en la escala que muchas veces se promete. Mejora la textura de la piel, estimula la circulación superficial y puede generar una sensación de ligereza. Lo que no hace es transformar por completo el sistema linfático ni reemplazar intervenciones médicas o terapéuticas.

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Eurídice Aiymet Garavito García
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