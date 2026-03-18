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Natalie Portman se convierte en embajadora global de Tiffany & Co. y protagoniza su nueva campaña

La actriz encabeza una nueva etapa para Tiffany & Co. con una campaña que combina cine, joyería y una narrativa centrada en la resiliencia, la identidad y las distintas formas de entender el amor

Marzo 18, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Natalie Portman se convierte en embajadora global de Tiffany & Co. y protagoniza su nueva campaña

Cortesía Tiffany & Co.

La elección de Natalie Portman como nueva embajadora global de Tiffany & Co. no se limita a una colaboración habitual dentro del lujo. La actriz encabeza una narrativa que conecta el legado histórico de la casa joyera con una visión contemporánea del amor, la identidad y la fortaleza personal.

Fotografiada en The Landmark, la icónica flagship de la Quinta Avenida en Nueva York, Natalie Portman aparece portando algunas de las colecciones más reconocibles de la firma —HardWear, Knot, Sixteen Stone y T— en una campaña que no busca reinterpretarlas, sino situarlas dentro de una historia más amplia. Aquí, las joyas funcionan como símbolos que acompañan distintas etapas y dimensiones de la vida.

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El proyecto se expande con una campaña cinematográfica presentada durante la 98ª edición de los Premios de la Academia, donde la narrativa adquiere un tono más íntimo. Dirigida por Mona Fastvold y Brady Corbet, con fotografía de Hoyte van Hoytema, la pieza se aleja de la construcción aspiracional tradicional para centrarse en una exploración personal. Por primera vez en este tipo de formato, Natalie Portman se interpreta a sí misma: actriz, directora, productora y madre.

El eje emocional de la campaña gira en torno a HardWear, una de las colecciones más reconocibles de Tiffany & Co., que aquí se plantea como una metáfora de resiliencia. La narrativa se construye a partir de una carta dirigida a su hija, donde Natalie Portman reflexiona sobre el valor propio, la vulnerabilidad y el proceso de construir fortaleza a lo largo del tiempo.

La decisión de filmar en 70 mm refuerza esta intención. Más que un gesto técnico, es una forma de traducir la precisión artesanal de la joyería al lenguaje cinematográfico. Cada encuadre prioriza textura, detalle y permanencia, en línea con la herencia de la casa fundada en 1837.

La música también introduce una capa significativa. Una reinterpretación de “Moon River” —vinculada inevitablemente con Breakfast at Tiffany’s— conecta el imaginario histórico de la marca con una sensibilidad actual, sin caer en la nostalgia literal.

Más allá del casting, la elección de Natalie Portman responde a una coherencia clara. Su trayectoria ha mantenido un equilibrio constante entre proyectos comerciales y decisiones autorales, entre visibilidad pública y control narrativo. Esa dualidad dialoga con la intención de Tiffany & Co. de posicionarse no solo como símbolo de lujo, sino como una casa que construye significado a través de sus piezas.

natalie portman Tiffany & Co. embajadora
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