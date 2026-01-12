Get Ready With Lily Allen para una noche con Chanel en el Château Marmont

Por: Sophie Wang

Los Ángeles ha tenido un comienzo de año ajetreado y glamoroso. Entre los Premios Critics Choice del fin de semana pasado y los próximos Globos de Oro, la ciudad ha estado repleta de rostros conocidos, dando la bienvenida a estrellas de cerca y de lejos para alfombras rojas, galas y fiestas por igual. Y anoche, todos se dirigieron al Chateau Marmont para una velada especial con Chanel.

Para celebrar la colección de joyería fina Coco Crush con su recién coronada embajadora Gracie Abrams, la Maison francesa ofreció una cena íntima en el icónico hotel, el mismo lugar donde se filmó la campaña. El video, protagonizado por Abrams junto a Jennie, Mona Tougaard y Akon Changkou, mostraba un glamuroso juego del escondite por los pasillos alfombrados de rojo, con tacones destalonados, conjuntos de dos piezas acolchados y un montón de piezas de la nueva línea de joyería.

Entre los invitados adicionales se incluyeron Tessa Thompson, Dakota Fanning, el flechazo universal del momento, Connor no Storrie de Heated Rivalry y Lily Allen, quien obsequió a sus compañeras asistentes vestidas de Chanel con una actuación sorpresa de West End Girl.

Antes del evento, Harper’s Bazaar se unió a Allen para un vistazo tras bastidores a su rutina previa a la fiesta. Mientras se preparaba para la noche que se avecinaba, la artista habló de todo lo relacionado con el glam, su relación de dos décadas con Chanel y su canción favorita de su nuevo álbum.

Bryan Rodner Carr

Bryan Rodner Carr

“Mi relación con Chanel empezó, creo, hace 20 años, justo cuando empecé a publicar música”, compartió, recordando sus inicios en la industria. “Cuando cobraba, salía a comprarme bolsos Chanel”.

Estas fotos mías de los paparazzi aparecían en la mesa de prensa de Chanel y, según cuenta la leyenda, Karl Lagerfeld preguntaba: "¿Por qué le mandamos bolsos a esta chica?”. Y ellos respondían: “No. Los compra ella”. Así que le pareció genial y me invitó a participar en los desfiles.

Bryan Rodner Carr

Bryan Rodner Carr

Para el concierto de cuatro canciones, la artista lució un vestido negro de lunares con cuello halter, atado al cuello con un lazo. Lo combinó con un collar flexible —una nueva pieza de la colección Coco Crush lanzada hace una década— y el reloj Première Galon de la Maison. Su cabello negro estaba recogido en su clásico corte colmena inspirado en los años 60, con el flequillo partido en medio.

Bryan Rodner Carr

Bryan Rodner Carr

Bryan Rodner Carr

“No sé si tengo un look clásico de maquillaje, siento que lo cambio según el atuendo”, continuó mientras se retocaba el maquillaje. “Esta noche vamos a hacer un look semicolmena al estilo Marge. No sé qué intentamos transmitir, pero es fundamental”.

Bryan Rodner Carr

Bryan Rodner Carr

Bryan Rodner Carr

Y fue importante. Cuando la chica del West End se despidió y se dirigió a la fiesta, mostró su voluminoso recogido y su nuevo bolso, y nos dejó con un último secreto revelado: su canción favorita de su álbum. ¿El veredicto? «Fruityloop», la canción de cierre del disco.

Bryan Rodner Carr

Publicado originalmente en Haper’s Bazaar USA.