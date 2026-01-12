Suscríbete
Celebridades

Leonardo DiCaprio llega a los Golden Globes 2026 sin Vittoria Ceretti y acompañado por su madre

La elección de Leonardo DiCaprio en la alfombra roja de los Golden Globes 2026 desvió la atención del romance y puso el foco en un vínculo personal que rara vez ocupa el centro del espectáculo

Enero 12, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Leo dicaprio.jpeg

Leonardo DiCaprio llega a los Golden Globes 2026 sin Vittoria Ceretti y acompañado por su madre

Getty images

Inició la temporada de premios donde cada gesto se lee con lupa, Leonardo DiCaprio volvió a colocarse en el centro de la conversación durante los Golden Globes 2026, no por un discurso incendiario ni por un look inesperado, sino por una decisión tan sobria como reveladora: su llegada a la alfombra roja sin Vittoria Ceretti y acompañado, en su lugar, por Irmelin DiCaprio.

La imagen no pasó desapercibida. En una industria que suele privilegiar el espectáculo romántico como extensión del glam, Leonardo DiCaprio optó por una narrativa distinta, más íntima y, paradójicamente, más poderosa. Caminar junto a su madre no fue un gesto improvisado, sino una elección coherente con la forma en la que el actor ha manejado históricamente su vida privada frente al escrutinio público, sin explicaciones innecesarias y con un control absoluto de los tiempos.

También te interesa...
2026 Golden Globes
Celebridades
Selena Gomez y Benny Blanco reaparecen más unidos que nunca en la alfombra roja de los Golden Globes 2026
Enero 11, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
83rd Annual Golden Globe Awards - Arrivals
Moda
Lisa confirma el poder de las transparencias sofisticadas en los Golden Globes 2026
Enero 11, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

La ausencia de Vittoria Ceretti —con quien ha sido vinculado en los últimos meses— activó de inmediato la maquinaria de especulación, aunque lo cierto es que el actor nunca ha utilizado las alfombras rojas como plataforma para validar relaciones. En ese sentido, su aparición con Irmelin DiCaprio no funciona como un mensaje oculto ni como un desaire calculado, sino como una reafirmación de prioridades. En el ecosistema de Hollywood, donde todo se interpreta, elegir a la familia por encima de la pareja es, en sí mismo, una postura.

Desde el punto de vista simbólico, la presencia de Irmelin DiCaprio no es menor. A lo largo de su carrera, Leo DiCaprio ha reconocido públicamente el papel fundamental de su madre en su formación personal y profesional. Llevarla como acompañante a una de las ceremonias más mediáticas del año refuerza esa narrativa donde el éxito, incluso en su versión más ruidosa, sigue teniendo un anclaje privado.

Moët & Chandon At The 83rd Annual Golden Globe Awards

Leonardo DiCaprio llega a los Golden Globes 2026 sin Vittoria Ceretti y acompañado por su madre

Michael Kovac/Getty Images for Moët & Chandon

Estilísticamente, el momento también dialogó con el tono general de la velada. Lejos de excesos, el actor apostó por una elegancia clásica que no compite por atención, sino que la sostiene. Esa sobriedad se amplificó al caminar junto a su madre quien optó por un vestido casi nupcial, generando una imagen que contrastó con la lógica habitual de la alfombra roja, dominada por declaraciones implícitas y lecturas sentimentales.

Esta poderosa escena de los DiCaprio en los Golden Globes 2026 recordó que no todo en Hollywood necesita una traducción romántica. A veces, el gesto más comentado es también el más sencillo: llegar acompañado de quien ha estado ahí desde antes de cualquier estatuilla.

Leonardo DiCaprio Golden Globes red carpet
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Lilly Allen.png
Celebridades
Get Ready With Lily Allen para una noche con Chanel en el Château Marmont
Enero 12, 2026
 · 
Harper’s Bazaar
Todos los looks de Carrie Bradshaw en la tercera temporada de And Just Like That
Moda
El vestido nupcial que eligió Sarah Jessica Parker para recibir su Globo de Oro de Honor 2026
Enero 07, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Profile Of Jacqueline De Ribes
Celebridades
Muere Jacqueline de Ribes a los 96 años
Diciembre 30, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Brigitte Bardot with Abstract form
Celebridades
El motivo que llevó a Brigitte Bardot a renunciar a la fama
Diciembre 29, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
La historia íntima de cómo Choupette llegó a la vida de Karl Lagerfeld.jpg
Celebridades
La historia íntima de cómo Choupette llegó a la vida de Karl Lagerfeld
Choupette cambió la vida de Karl Lagerfeld de forma inesperada y esta es la historia se convirtió en el legado de un genio inmortal
Diciembre 25, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
"Spider-Man: No Way Home" - Photocall
Celebridades
¿Zendaya está embarazada? Esto es lo que sabemos..
De ser confirmado, este rumor apuntaría a que el 2026 será un año de sorpresas, romances, matrimonios y hasta un bebé de Tom Holland y Zendaya ¿tú qué opinas?
Diciembre 23, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
"Le Grand Diner du Louvre" Passage Richelieu Photocall
Celebridades
Carla Bruni celebra su cumpleaños 58 tras superar el cáncer de mama
Carla Bruni comparte una forma distinta de estar en el mundo después de una experiencia que reordena prioridades, con la misma sobriedad con la que siempre ha entendido la elegancia
Diciembre 23, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Sabrina Carpenter - Short n' Sweet Tour - New York
Celebridades
Todo lo que sabemos sobre el nuevo date de Sabrina Carpenter
Tras cerrar su largo capítulo con Jonathan Davino, Sabrina Carpenter levanta rumores sobre un nuevo romance
Diciembre 10, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García