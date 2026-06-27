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Moda

Los pantalones floreados regresan para llenar de color el verano 2026

Flores de gran formato, motivos botánicos y tejidos ligeros convierten a los pantalones estampados en una de las prendas con mayor protagonismo para vestir durante los meses más cálidos

Junio 26, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris - July 6th 2025

Los pantalones floreados regresan para llenar de color el verano 2026

Getty images

Las flores nunca desaparecen del todo de la moda, pero cada temporada encuentran una nueva forma de expresarse. En verano de 2026 dejan de ocupar un papel secundario para trasladarse a una de las prendas más importantes del clóset, es decir, los pantalones. El cambio no es casual. Frente a estilismos construidos a partir de básicos lisos, los estampados botánicos aportan color, movimiento y personalidad sin necesidad de añadir múltiples accesorios. El resultado son conjuntos más frescos, relajados y con una identidad claramente veraniega.

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Los pantalones floreados se presentan en una amplia variedad de siluetas, desde modelos de pierna ancha confeccionados en lino o algodón hasta diseños fluidos en satén que acompañan el movimiento del cuerpo. Esa diversidad permite adaptarlos a diferentes estilos, ya sea para unas vacaciones junto al mar, una comida al aire libre o incluso una jornada de oficina con un código de vestimenta más relajado.

Uno de los aspectos que define esta tendencia es el tamaño de los estampados. Las flores dejan atrás los motivos diminutos para dar paso a ilustraciones de mayor escala, donde pétalos, hojas tropicales y ramas adquieren protagonismo. Esta interpretación aporta un aire contemporáneo que se aleja del romanticismo tradicional y acerca la prenda a una estética mucho más sofisticada.

La elección de los colores también marca la diferencia. Tonos como el amarillo mantequilla, el coral, el azul cielo, el verde oliva, el terracota y el rosa empolvado predominan en las colecciones de verano, creando combinaciones luminosas que funcionan especialmente bien con prendas neutras. Una camisa blanca de lino, un top en color arena o una camiseta de algodón en tonos crema bastan para equilibrar el conjunto y permitir que el estampado se convierta en el centro del look.

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Pantalones floreados para el verano 2026: el estampado que renueva los looks de la temporada

Pinterest

La comodidad es otro de los factores que impulsan el regreso de esta prenda. Los cortes amplios favorecen la circulación del aire durante los días más calurosos, mientras que los tejidos ligeros aportan una caída natural que estiliza la silueta. Por ello, los pantalones floreados se convierten en una alternativa interesante para quienes buscan sustituir los jeans sin renunciar a una imagen elegante.

También destacan por su capacidad para adaptarse a distintos estilos personales. Quienes prefieren una estética minimalista pueden combinarlos con sandalias de piel, bolsos de rafia y joyería discreta. En cambio, quienes disfrutan de propuestas más atrevidas pueden incorporar blusas estampadas dentro de la misma gama cromática o accesorios en colores vibrantes para potenciar el carácter veraniego del conjunto.

Otra ventaja es que funcionan con prácticamente cualquier tipo de calzado. Alpargatas, sandalias planas, mules, zapatillas blancas o incluso tacones de tiras encuentran un equilibrio natural con este tipo de pantalones, ampliando las posibilidades de uso más allá de las vacaciones.

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Pantalones floreados para el verano 2026: el estampado que renueva los looks de la temporada

Pinterest

El éxito de los pantalones floreados también refleja una tendencia más amplia dentro de la moda: el regreso de las prendas que transmiten optimismo a través del color y los estampados. Después de varias temporadas dominadas por paletas neutras y diseños depurados, las flores recuperan protagonismo desde una perspectiva mucho más refinada, donde la calidad del tejido y la armonía de los tonos adquieren tanta importancia como el dibujo.

Durante el verano de 2026, esta prenda demuestra que un estampado bien elegido puede transformar por completo un guardarropa estacional. Los pantalones floreados reúnen comodidad, frescura y versatilidad en una sola pieza, convirtiéndose en una opción ideal para quienes desean incorporar color a sus looks sin perder elegancia.

pantalones Verano tendencias verano
Eurídice Aiymet Garavito García
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