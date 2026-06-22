Suscríbete
Síguenos en:
Belleza

5 hacks para que el esmalte permanezca intacto por más tiempo en tus uñas

La duración de una manicure no depende únicamente de la calidad del esmalte. Pequeños cambios en la preparación de las uñas y en la rutina diaria pueden marcar una diferencia notable

Junio 22, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-umaykaratas-14715897.jpg

5 hacks para que el esmalte permanezca intacto por más tiempo en tus uñas

Pexels

Cuando un esmalte comienza a desprenderse apenas unos días después de haber sido aplicado, la reacción habitual suele ser culpar al producto, sin embargo, la resistencia de un manicure está determinada por una combinación de factores que empieza mucho antes de elegir el color. La forma en que se preparan las uñas, el contacto constante con el agua e incluso ciertos hábitos cotidianos influyen directamente en la adherencia del esmalte. En muchos casos, el problema no está en la fórmula, sino en detalles que pasan desapercibidos durante la aplicación o el mantenimiento.

Aunque no existe una fórmula mágica para que el esmalte dure para siempre, sí hay prácticas que ayudan a prolongar su apariencia y a reducir el riesgo de que se levante o se descascare antes de tiempo.

También te interesa...
b4c632eee82b1b100cd2c3355d762374 (1).jpg
Belleza
Glazed nails: la manicura que hace que las manos luzcan más elegantes y luminosas
Junio 08, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Trophée Chopard Official Dinner Photocall
Belleza
Guía rápida: el tipo de uñas que más te favorece según la forma de tus manos
Junio 09, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Eliminar cualquier rastro de grasa antes de aplicar el color

La superficie de la uña produce aceites naturales que pueden interferir con la fijación del esmalte. Antes de comenzar el manicure, conviene limpiar las uñas para retirar restos de crema, protector solar o grasa acumulada. Una base limpia permite que las capas posteriores se adhieran mejor y permanezcan estables durante más tiempo.

No saltarse la base protectora

La base coat suele percibirse como un paso opcional, pero cumple una función clave. Actúa como una capa de unión entre la uña natural y el esmalte de color, mejorando la adherencia y reduciendo el riesgo de desprendimiento prematuro. Además, ayuda a prevenir manchas, especialmente cuando se utilizan tonos oscuros o intensos.

Aplicar capas finas en lugar de una sola capa gruesa

Uno de los errores más frecuentes consiste en intentar obtener una cobertura total con una aplicación abundante. Las capas gruesas tardan más en secarse y son más propensas a formar burbujas, marcas o desprendimientos. En cambio, varias capas finas permiten un secado más uniforme y una mayor resistencia al desgaste diario.

pexels-fotios-photos-10545153.jpg

5 hacks para que el esmalte permanezca intacto por más tiempo en tus uñas

Pexels

Sellar el borde libre de la uña

Este pequeño gesto suele marcar una diferencia importante. Al aplicar esmalte también sobre el borde de la punta de la uña se crea una barrera adicional frente al roce constante con objetos, teclados, teléfonos o utensilios domésticos. Muchas veces el esmalte comienza a levantarse precisamente en esa zona porque queda desprotegida.

Proteger las manos del exceso de agua y productos de limpieza

El agua es una de las principales causas del deterioro prematuro del manicure. La exposición prolongada puede hacer que la uña se expanda ligeramente y, al volver a su estado normal, genere tensión sobre el esmalte. Lo mismo ocurre con detergentes y productos de limpieza agresivos. Utilizar guantes al realizar tareas domésticas ayuda a preservar tanto el color como el brillo por más tiempo.

pexels-26343467-7737872.jpg

Un manicure duradero empieza después del salón

Pexels

Un manicure duradero empieza después del salón

La duración del esmalte no depende únicamente de lo que ocurre durante la aplicación. Los días posteriores son igual de importantes. Hidratar las cutículas, evitar utilizar las uñas como herramientas para abrir envases y renovar ocasionalmente la capa superior de brillo son hábitos que contribuyen a mantener una apariencia impecable durante más tiempo.

uñas esmalte cuidado de manos esmalte de uñas
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
pexels-cottonbro-4154183.jpg
Belleza
Ni polvos ni retoques constantes, el papel arroz es imprescindible para controlar el brillo en pieles grasas
Junio 22, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-yankrukov-7011142.jpg
Belleza
La verdad sobre los aceites esenciales para tratar el paño del rostro
Junio 19, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_724247231_17892840537514874_7611566409733039316_n (1).jpg
Belleza
Uñas efecto perla: la manicura luminosa que está desplazando a los acabados brillantes tradicionales
Junio 18, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
IG POST_1.jpg
Belleza
Soy editora de belleza y estos son los lanzamientos de Givenchy que ya tienen lugar en mi neceser
Junio 17, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-mir-fialkova-2156588206-37000478.jpg
Belleza
¿La niacinamida funciona o está sobrevalorada? Lo que dicen los estudios
Pocos ingredientes de skincare aparecen en tantas fórmulas como la niacinamida. Su popularidad ha crecido de forma constante, pero la evidencia científica ofrece una visión más matizada sobre lo que realmente puede aportar a la piel
Junio 15, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
10_Actress Zhang Li.jpg
Belleza
La nueva elegancia del maquillaje chino: las claves de belleza que dominaron la alfombra roja de Shanghái
Piel impecable, labios suaves y miradas definidas sin excesos marcaron una estética que apuesta por la precisión antes que por el impacto inmediato
Junio 15, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
29th Annual Screen Actors Guild Awards - Arrivals
Belleza
Las lavanda nails vuelven al radar con acabados frescos para primavera-verano 2026
Del lila lechoso a los esmaltes translúcidos con brillo suave, esta gama de tonos se perfila como una de las opciones más versátiles para quienes buscan una manicura luminosa durante los meses cálidos
Junio 15, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-shvetsa-3846047.jpg
Belleza
Las 5 zonas del rostro que envejecen primero
No todas las áreas de la cara cambian al mismo ritmo. Algunas muestran antes los efectos del paso del tiempo debido al movimiento constante, la pérdida de colágeno y la exposición diaria al sol
Junio 15, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García