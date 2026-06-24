¿Es realmente tan riesgoso ser mamá después de los 40? Esto dice la ciencia

La conversación sobre la maternidad después de los 40 ha cambiado de forma notable en los últimos años. Cada vez son más las mujeres que deciden posponer la maternidad por razones profesionales, personales o simplemente porque ese momento llegó más tarde de lo esperado. Al mismo tiempo, figuras públicas como Anne Hathaway y Hilary Swank han contribuido a visibilizar una realidad que antes parecía excepcional: convertirse en madre en la cuarta década de la vida ya no es una rareza.

Sin embargo, a medida que aumenta la presencia de estos casos en la conversación pública, también resurge una pregunta recurrente: ¿es realmente tan riesgoso tener hijos después de los 40?

La respuesta corta es sí, existen riesgos que aumentan con la edad, pero la respuesta completa es mucho más interesante.

Lo que cambia biológicamente después de los 40

El principal factor que preocupa a los especialistas es la disminución natural de la fertilidad. Con el paso de los años, la reserva ovárica se reduce y la calidad de los óvulos también experimenta cambios. Esto puede dificultar la concepción y aumentar la probabilidad de algunas alteraciones cromosómicas.

Por esta razón, los embarazos después de los 40 suelen recibir un seguimiento médico más cercano que aquellos que ocurren en edades más tempranas. La edad también se asocia con una mayor incidencia de complicaciones como hipertensión gestacional, preeclampsia, diabetes gestacional y parto prematuro. Numerosos estudios han documentado que estos riesgos aumentan progresivamente a partir de los 35 años y son más evidentes después de los 40. Centrarse únicamente en esa parte de la historia ofrece una visión incompleta.

El dato que suele quedar fuera de la conversación

Aunque la maternidad tardía ha sido presentada casi exclusivamente desde una perspectiva de riesgo. Hoy, los especialistas coinciden en que el panorama es más complejo.

La mayoría de las mujeres mayores de 40 años que reciben atención prenatal adecuada tienen embarazos exitosos y dan a luz bebés sanos. De hecho, muchos de los factores que influyen en los resultados obstétricos no dependen únicamente de la edad, sino también del estado general de salud, el control médico, la alimentación, la actividad física y la presencia o ausencia de enfermedades previas.

En otras palabras, cumplir 40 años no activa automáticamente una alarma biológica. Dos mujeres de la misma edad pueden tener perfiles de salud completamente distintos y, por lo tanto, experiencias de embarazo muy diferentes.

La maternidad también ha cambiado

Existe otro aspecto que rara vez aparece en los titulares. Las mujeres que deciden convertirse en madres después de los 40 suelen hacerlo en circunstancias diferentes a las de generaciones anteriores.

Muchas cuentan con mayor estabilidad económica, relaciones más consolidadas, carreras profesionales desarrolladas y una red de apoyo más estructurada. Aunque estos factores no eliminan los desafíos biológicos, sí pueden influir de manera positiva en la experiencia de la maternidad.

Por eso, la discusión actual ya no gira únicamente en torno a la capacidad física de quedar embarazada, sino también alrededor de cómo han evolucionado las expectativas sobre cuándo formar una familia.

La edad promedio para tener hijos ha aumentado en numerosos países durante las últimas décadas, reflejando cambios sociales profundos que han transformado la forma en que las mujeres planifican su vida personal y profesional.

