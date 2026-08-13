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Belleza

Las uñas de eclipse solar serán el nail art más inesperado de la temporada

La estética de los eclipses llega a las manicuras con acabados cromados, tonos nocturnos y detalles metálicos que transforman el fenómeno astronómico en una propuesta de belleza sofisticada

Agosto 13, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Las uñas de eclipse solar serán el nail art más inesperado de la temporada

Rosdiana Ciaravolo/Getty Images

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 puso nuevamente la mirada sobre uno de los fenómenos astronómicos más fascinantes y, casi de inmediato, su estética encontró una traducción inesperada en la belleza: manicuras que recrean la sombra de la Luna sobre el Sol, los destellos de la corona solar y la oscuridad del cielo durante la totalidad. El resultado se aleja de la clásica inspiración de estrellas y lunas para apostar por diseños más gráficos, profundos y sofisticados.

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Del cielo a las uñas

El interés por los motivos celestes ya forma parte de la conversación actual alrededor del nail art. Estrellas, acabados iridiscentes, efectos holográficos y superficies que recuerdan a una galaxia han ganado espacio entre las propuestas de manicura de 2026. Las uñas de eclipse solar llevan esa estética un paso más allá al concentrarse en un fenómeno específico y utilizarlo como punto de partida para jugar con luz, sombra y profundidad.
La diferencia está en la composición. Una manicura inspirada en un eclipse no necesita representar literalmente al Sol y la Luna en cada uña. Puede hacerlo mediante una base azul noche o negra, un círculo metálico parcialmente cubierto, pequeños puntos de luz o un halo dorado que evoque la corona solar. El concepto funciona precisamente porque permite interpretar el fenómeno sin convertir las manos en una ilustración astronómica.

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Las uñas de eclipse solar serán el nail art más inesperado de la temporada

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Negro, dorado y acabados cromados

Entre las combinaciones que mejor funcionan aparecen el negro brillante y los tonos metálicos. El dorado aporta una referencia directa a la luz solar, mientras que el negro reproduce visualmente la sombra proyectada por la Luna. Juntos crean una paleta que resulta especialmente atractiva para quienes buscan una manicura llamativa, pero menos colorida.
Los acabados cromados y tornasolados también tienen un papel importante. Una superficie que cambia de tono según la luz puede reproducir la sensación de movimiento y resplandor asociada con un eclipse. En uñas almendradas o ligeramente largas, este recurso adquiere todavía más presencia porque permite construir degradados, halos y formas curvas con mayor precisión.

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Las uñas de eclipse solar serán el nail art más inesperado de la temporada

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Una versión más discreta también funciona

El concepto no depende de llevar uñas largas ni de cubrir cada superficie con estrellas. Una de las interpretaciones más elegantes parte de una base nude, translúcida o ligeramente rosada y concentra el diseño en una o dos uñas. Un pequeño círculo negro, un borde dorado o una media luna cromada pueden ser suficientes para sugerir el fenómeno.
También existe una alternativa intermedia: utilizar una base oscura en toda la mano y reservar algunos dedos para detalles mínimos. Pequeños puntos metálicos pueden representar las estrellas, mientras que una forma circular parcialmente cubierta funciona como el elemento central. Así, el motivo conserva su identidad sin perder versatilidad.

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Las uñas de eclipse solar serán el nail art más inesperado de la temporada

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Por qué este nail art llega en el momento adecuado

La popularidad de las manicuras inspiradas en el espacio responde también a una transformación en la manera de entender el nail art. Las uñas han dejado de funcionar únicamente como complemento cromático y se han convertido en una superficie para experimentar con acabados, referencias culturales y pequeñas narrativas visuales.
El eclipse resulta especialmente atractivo porque reúne varios recursos que ya tienen presencia en la belleza actual: brillo metálico, efecto cat-eye, cromados, transparencias y pequeños detalles decorativos. En lugar de depender de un solo color, el diseño construye su efecto a partir de distintas intensidades de luz.
El eclipse solar total de agosto de 2026 fue visible en una franja que atravesó Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña zona de Portugal, mientras otras regiones del hemisferio norte pudieron observarlo de forma parcial. Ese acontecimiento convirtió al fenómeno en una referencia visual especialmente inmediata, pero la manicura no necesita desaparecer cuando termina el eclipse.

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Su atractivo está, precisamente, en que puede permanecer como una interpretación estética: una pequeña escena de luz y sombra sobre las uñas, capaz de pasar de un diseño maximalista con glitter y estrellas a una versión minimalista con apenas un halo metálico. Entre ambas posibilidades existe suficiente espacio para convertir un fenómeno astronómico en una de las ideas de belleza más interesantes de la temporada.

uñas Eclipse nail art Tendencias 2026
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