Cada mes, miles de personas consultan el calendario lunar para cortarse el pelo con la esperanza de potenciar su crecimiento, fortalecer la fibra capilar o prolongar la forma de un corte reciente. Aunque la evidencia científica no ha demostrado que las fases de la Luna influyan directamente en el crecimiento del cabello, esta tradición continúa siendo una de las prácticas de bienestar más populares en distintas culturas.

Si eres de quienes organizan su visita al salón según el calendario lunar, estos son los días de agosto de 2026 que suelen recomendarse de acuerdo con las fases de la Luna y las creencias asociadas a cada una.

Calendario lunar de agosto de 2026

Las principales fases lunares durante agosto serán:



Luna llena: 28 de agosto.

28 de agosto. Cuarto menguante: 5 de agosto.

5 de agosto. Luna nueva: 13 de agosto.

13 de agosto. Cuarto creciente: 20 de agosto.

Estas fechas sirven como referencia para quienes siguen el calendario lunar al momento de cortar su cabello.

Los mejores días para cortarte el pelo si quieres que crezca más rápido

Según la tradición, el momento más favorable para estimular el crecimiento del cabello es durante la Luna creciente, una fase que simboliza expansión y renovación.

En agosto de 2026, los días más recomendados son:



Del 20 al 27 de agosto.

Muchas personas eligen este periodo para realizar un cambio de look, despuntar las puntas o iniciar un tratamiento capilar con la intención de favorecer un crecimiento más vigoroso.

Calendario lunar para cortarte el pelo en agosto 2026 Pexels

¿Cuándo cortarte el pelo para fortalecerlo?

Si tu objetivo es que el cabello luzca más fuerte o mantener un corte por más tiempo, las creencias populares señalan que la Luna menguante es el mejor momento.

Los días sugeridos son:



Del 1 al 5 de agosto.

Del 29 al 31 de agosto.

Quienes siguen esta práctica consideran que durante esta fase el crecimiento es más lento, lo que ayuda a conservar la forma del corte durante más tiempo.

¿Es recomendable cortarse el pelo durante la Luna nueva?

La Luna nueva, que este mes ocurrirá el 13 de agosto, suele asociarse con una etapa de descanso y renovación. Algunas personas prefieren evitar los cortes durante esta fase, mientras que otras la consideran un buen momento para comenzar tratamientos de reparación, hidratación profunda o rutinas enfocadas en cuidar el cuero cabelludo.

No existe una regla universal, por lo que la decisión depende de las creencias y preferencias de cada persona.

Calendario lunar para cortarte el pelo en agosto 2026 getty images

Seguir el calendario lunar puede convertirse en una forma práctica de establecer una rutina constante para despuntar el cabello, mantener un corte saludable o recordar la importancia de dedicar tiempo al cuidado capilar.

Al final, un cabello sano depende mucho más de una alimentación equilibrada, una buena hidratación, la protección frente al calor y el uso de productos adecuados para cada tipo de melena que de la fase lunar en la que decidas visitar el salón.