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Antes de tirar esa botella de aceite de oliva, prueba estas alternativas que pueden sorprenderte

No todo aceite de oliva que ha perdido protagonismo en la cocina tiene que acabar en la basura. Existen formas sencillas de integrarlo en la rutina doméstica y dar una segunda vida a un producto que sigue siendo útil

Junio 06, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Antes de tirar esa botella de aceite de oliva, prueba estas alternativas que pueden sorprenderte

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Hay ciertos ingredientes que ocupan un lugar privilegiado en la cocina hasta que, casi sin darnos cuenta, quedan relegados al fondo de una alacena como el aceite de oliva. Quizá llegó una botella nueva con un aroma más intenso, quizá el tiempo le restó frescura o simplemente quedó olvidado entre otros básicos. Lo interesante es que, cuando deja de ser la primera elección para aliñar una ensalada o terminar un plato, todavía puede encontrar espacio en otras áreas del hogar donde su textura y propiedades resultan sorprendentemente prácticas.

Uno de los destinos más interesantes para ese aceite es la madera. Las tablas de cocina, cucharas artesanales y algunos muebles pequeños suelen perder brillo con el uso cotidiano. Aplicado en cantidades mínimas y distribuido con un paño suave, el aceite ayuda a revitalizar la superficie y devolver una apariencia más cuidada sin necesidad de recurrir inmediatamente a productos especializados.

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Algo similar ocurre con el acero inoxidable. Refrigeradores, campanas y ciertos electrodomésticos acumulan marcas que muchas veces sobreviven incluso después de la limpieza. Unas gotas sobre un paño de microfibra pueden ayudar a pulir la superficie y reducir la apariencia de huellas visibles, dejando un acabado más uniforme.

También existe una utilidad poco conocida que suele resolver uno de los problemas domésticos más molestos como los restos de pegamento. Frascos reutilizados, recipientes de vidrio o envases decorativos conservan con frecuencia residuos difíciles de eliminar. El aceite contribuye a suavizar el pegamento y facilita que la superficie recupere un aspecto limpio sin necesidad de productos agresivos.

En el terreno del cuidado personal, continúa siendo una opción recurrente para las zonas más secas de la piel. Talones, codos y cutículas pueden beneficiarse de una aplicación puntual cuando necesitan un extra de hidratación. No se trata de sustituir una rutina de cuidado formulada específicamente para cada necesidad, sino de aprovechar un recurso que probablemente ya está disponible en casa.

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Aceite de oliva

Pexels

Los accesorios de cuero constituyen otro candidato natural. Cinturones, carteras o fundas pueden perder flexibilidad con el paso del tiempo. Una aplicación ligera y bien distribuida ayuda a mejorar temporalmente su apariencia, especialmente cuando el material luce reseco por el uso o por la exposición al ambiente.

Incluso algunas tareas de jardinería encuentran espacio para este ingrediente. Utilizado con moderación, puede ayudar a retirar el polvo acumulado en determinadas plantas ornamentales de hoja grande, devolviéndoles una apariencia más limpia y cuidada.

En una época en la que cada vez prestamos más atención a los hábitos de consumo y al desperdicio doméstico, vale la pena reconsiderar ciertos objetos antes de descartarlos. Una botella de aceite de oliva que ya no ocupa el centro de la cocina no necesariamente ha llegado al final de su recorrido. A veces basta cambiar de contexto para descubrir que todavía tiene mucho que ofrecer.

aceites esenciales cocina
Eurídice Aiymet Garavito García
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