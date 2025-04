KATYA ECHAZARRETA: El cielo no es el límite

Por Arturo Lizárraga

“El cielo no es el límite” son las palabras que escribe Katya en una libreta de autógrafos al tiempo que sonríe, un tanto nerviosa, un tanto emocionada. Y es que si alguien ha puesto a la mujer mexicana más allá de los límites del cielo, esa persona es Katya Echazarreta. Nacida en México, emigra a los siete años con su familia a California, donde va a estudiar y a esforzarse hasta conseguir sus metas.

Mujer, madre, ingeniera… ¿cómo te defines a ti misma?

Después de mi primera misión al espacio, reconocí algo muy importante y eso es que para mí no eran suficientes mis logros si otras personas de mi propia comunidad, de mi país, no podían conseguirlo. Entonces, yo diría que mi respuesta sería: defensora, creadora, desarrolladora de oportunidades muy necesarias para –esperemos– miles de mexicanos.

Fuiste la primera mujer mexicana en ir al espacio (seleccionada entre 7 mil personas de 120 países) ¿Qué experiencia te ha dejado el formar parte de varias misiones de la NASA?

Comencé con mi carrera en la NASA primero como becaria y después me contrataron como ingeniera –seis meses antes de mi graduación de la universidad–. A lo largo de este camino, he podido colaborar y trabajar para algunas de las misiones más importantes de la historia, incluyendo el orbitador Europa Clipper que se acaba de lanzar el pasado octubre; la nave Perseverance, que es un robot que actualmente trabaja en el planeta Marte; y Spherex, un telescopio que se acaba de lanzar hace unas semanas.

¿Qué es lo más importante que aprendiste al viajar fuera de la Tierra?

Mi propia misión, donde yo viajaba como tripulación para investigar el llamado ‘efecto perspectiva’, que es un cambio de visión de nuestra propia psicología humana que sucede cuando las personas pueden ver el planeta desde fuera. Todas mis misiones me han dejado algo muy importante, pero creo que lo más valioso y, lo que todas tienen en común, es que con cada una me atreví a creer que yo podía ser un componente importante de cada una de ellas. Y con cada misión yo buscaba superarme a mí misma cada vez más, pero no a pasitos, sino a pasos enormes.

Ahora en tu futuro afrontas un reto que significará un gran paso para Latinoamérica, una misión 100% latina. ¿Qué nos puedes decir de ésta?

Siempre busco lo mismo. Es algo que he trabajado desde los últimos años: ya no quiero lograr cosas únicamente para el beneficio de mi persona o de mi carrera, sino cómo vamos a utilizar estas oportunidades que se presentan para lograr algo más allá, especialmente para México. Entonces, el propósito de esta misión es desarrollar la industria aeroespacial en nuestro país para que más mexicanos puedan ser parte de la exploración y del desarrollo tecnológico.

Muchas mujeres, desde Marie Curie (madre de la física moderna), Katherine Johnson (matemática de la NASA) hasta Valentina Tereshkova (la primera mujer en viajar al espacio), por nombrar sólo algunas, han hecho grandes aportes a la ciencia. Sin embargo, estos nombres parecen estar a pie de página en los libros de historia. ¿Cómo podemos traerlos al lugar que se merecen?

Existe una frase que dice, “la historia la escribe el equipo ganador”. Cuando nos ponemos a pensar o analizarla desde esta ángulo, realmente lo que estamos leyendo puede que no sea un hecho como tal, sino una perspectiva de lo sucedido. Al analizar todos estos logros a lo largo de la historia y el impacto real de muchas de estas mujeres que quedaron escondidas en el pasado, ahora nos estamos dando cuenta del efecto positivo de su trabajo. Pero también de lo que sucedió como resultado de la misma sociedad. Ahora, con más conocimiento, se puede empezar a enseñar las cosas también desde esa perspectiva.

¿Cuál fue el desafío más importante que tuviste que afrontar como mujer mexicana para poder llegar a donde estás?

Uno de los obstáculos más grandes de mi carrera –que yo reconozco como mujer y como mexicana–, es que cuando buscas trabajar en una industria a nivel internacional, todavía existen muchos cuestionamientos sobre las mujeres: su trabajo, su valor y su capacidad para lograr ciertas cosas. A lo largo de mi carrera me he enfrentado con muchísimas personas que piensan que lo que logra una mujer lo hace porque se le ha entregado sólo por el hecho de ser mujer. Pero la realidad es que para nosotras es un trabajo de años. Es una preparación también muy complicada, pero justo por esto tienes que educarte, prepararte, y saber mucho más. Se te va a cuestionar absolutamente todo y esto ha sido para mí lo más complicado.

Eres una mujer triunfadora admirada por muchos y ahora también eres madre. ¿Qué significa para ti la maternidad y cómo te ha cambiado?

Ser mamá me ha enseñado más que cualquier otra experiencia en la vida. Y eso incluye mi entrenamiento, mi experiencia en el espacio y mi trabajo en la NASA. He sacrificado mucho de mí para poder lograr estas cosas. He luchado, batallado y llorado para poder conseguir mis objetivos. Entendía que el sacrificio era propio. Pero con un bebé, con un embarazo, reconoces que estás afectando a una persona que no tomó la decisión de estar aquí. Esa decisión la tomé yo, y es injusto no darle toda esa atención y lo necesario para que se pueda desarrollar de la mejor manera. Incluyendo mi ánimo, mi salud, mis hábitos alimenticios y mi serenidad para que mi hijo pueda vivir en plenitud. Es mi responsabilidad darle ese tiempo.

KATYA ECHAZARRETA: El cielo no es el límite Suéter y falda, Prada. Página opuesta: Suéter, falda y zapatos, Prada. Reloj Constellation 29 mm en acero, Omega.

¿Cuál es la enseñanza más importante que quisieras dejarle a tu hijo?

Reconocer y saber desde su primer día de vida el valor de una mujer. Que tenga la certeza de que como persona puede tomar las decisiones que él quiera; que puede ser quien desee ser –no le voy a poner ningún límite–. Vamos a estar ahí siempre para apoyarlo. Diga lo que diga y sea lo que sea. Si quiere ser presidente o vivir en Marte. Si dice que no le interesa para nada el espacio, así será también. Eso es lo más importante para mí: que reconozca y entienda que él es una persona con sus propias decisiones y no una continuación de mí.

Actualmente trabajas con una Fundación Espacial. ¿Nos podrías platicar al respecto?

La Fundación Espacial es un proyecto que nace después de mi última misión al espacio. Pero también se crea gracias a todas estas experiencias que llevo conmigo de mis misiones de la NASA. Después de una conversación con unos niños, todos me preguntaban lo mismo: “¿Cómo puedo lograr lo que tú has logrado?” Siempre he sido una persona honesta, pero especialmente con los niños. En la Fundación, hemos adoptado la estrategia “vamos a decirles la verdad y vamos a enseñarles lo correcto”. La Fundación nace de esa búsqueda hacia una respuesta diferente. Tenemos varias iniciativas, como los programas de entrenamiento aeroespacial, donde estamos preparando a niños y jóvenes mexicanos –y de varios países de Latinoamérica–, no nada más para ser parte de la industria de alguna manera. Por ejemplo: todo lo referente al espacio en ciencias, ingenierías, psicología, medicina, nutrición y estructuras. Al final todo lo combinamos en una simulación de una misión tripulada. La primera edición fue “Misión Marte”, donde desarrollamos un entorno de este planeta para poder lograr una experiencia en conjunto con trajes espaciales y funcionales para que pudieran aprender todo el trabajo detrás de una sola misión. Otra iniciativa de la fundación es traer expertos de la industria a nivel internacional, para que puedan dar pláticas, enseñanza y educación técnica a jóvenes universitarios, científicos e ingenieros.

¿Cuál sería la mayor satisfacción que te puede dejar la Fundación Espacial en un futuro?

Cuando logremos ver al próximo o próxima mexicana en el espacio; o trabajando directamente con tecnología nacional para investigarlo y explorarlo. Que estos jóvenes, ya más avanzados en su carrera, hayan pasado por nuestros programas y que nos digan que gracias a ellos se animaron a ser parte de este futuro.

Eres amiga de la marca Omega, la cual ha trabajado con la NASA desde las primeras misiones espaciales y los retos que supone medir el tiempo en éstas. ¿Cómo ha ayudado esta firma de alta relojería para poder medir el tiempo en el espacio?

Omega ha sido una parte clave de la historia espacial. Desde hace décadas, sus relojes han estado presentes en misiones súper importantes. El Speedmaster, por ejemplo, fue el único reloj aprobado por la NASA para caminatas espaciales, ¡y salvó vidas en el Apollo 13! Gracias a su precisión, se pudo cronometrar una maniobra que ayudó a traer de vuelta a la tripulación. Es increíble cómo algo tan pequeño puede tener tanto impacto allá arriba.

⁠¿Cómo ha influido Omega en la exploración espacial y cómo te ayuda en lo personal?

Ha sido como un compañero en muchos de mis logros. Para mí, portar un reloj Omega al espacio fue muy especial. Me dio confianza saber que llevaba algo con tanta historia y precisión en mi muñeca. Además, he tenido la oportunidad de colaborar con ellos en eventos hermosos, como en París, donde compartimos lo mágico que es el tiempo cuando estás fuera de la Tierra. Es una relación que valoro muchísimo.

¿Cuál es tu colección favorita y cuál es el modelo que más te gusta?

¡Mi favorita es la Speedmaster, sin duda! Tiene esa conexión tan fuerte con el espacio, y eso la hace súper significativa para mí. Me hace sentir conectada con lo que amo hacer. El modelo “Dark Side of the Moon” me encanta… tiene un diseño elegante pero al mismo tiempo con una vibra muy espacial. También me encanta la línea Constellation. Su diseño es muy sofisticado. Me fascina cómo equilibra la precisión técnica con una estética refinada — es perfecta para momentos más elegantes, pero sigue siendo una pieza poderosa. El detalle de las estrellas y los acabados me parecen simplemente icónicos.

Hablando de tiempo y de talento nacional, el físico mexicano, Miguel Alcubierre teoriza el motor Warp, donde el espacio-tiempo se dobla delante de la nave, pasa por ella y se desdobla atrás, y eso es lo que la empujaría y le permitiría viajar más rápido que la velocidad de la luz. En una visión muy terrenal, el futuro siempre está delante de nosotros, el espacio-tiempo se dobla en nuestro presente, y se desdobla detrás de nosotros en forma de pasado, y eso es lo que nos empuja siempre hacia el futuro. Para ti, en esta visión Warp de la vida ¿Qué es lo que atesoras de tu pasado? ¿Qué disfrutas de tu presente? y ¿Qué es lo que esperas de tu futuro?

De mi pasado, puede que sea una respuesta complicada porque a mi familia le ha tocado vivir momentos muy difíciles. Hemos luchado mucho para poder llegar hasta este punto, pero le doy las gracias a la vida por todo lo que he batallado porque gracias a eso es que soy la persona que soy. En el presente, estoy disfrutando reconocer que ya no tengo miedo a mi éxito y que finalmente me puedo dar el permiso de celebrar mis logros en cada momento. Y para el futuro, finalmente me siento cómoda diciendo que lo puedo dejar completamente libre, abierto, disponible para lo que la Katya de este presente decida hacer en cada momento.

Katya Echazarreta no es un personaje de ficción de una saga de Hollywood. Katya es los ojos desbordantes de orgullo de su madre, la mujer que se esfuerza a diario, el ejemplo, la ingeniera, la madre que con amor carga a su hijo, la mexicana que mira libre al futuro, satisfecha por su presente y que trabaja sin reparo para que el cielo no sea el límite.