Reglas de Carolina Herrera para llevar el lujo silencioso a los 30 y hasta 80 años

Si tienes TikTok —o simplemente has escuchado el slang de la generación Z— notarás que por todos lados se habla del ‘quiet luxury’ o lujo silencioso. A grandes rasgos es el less is more del momento, una definición para la ropa que no tiene logos visibles porque su explícita calidad y exclusividad habla en nombre de las prendas —mismas que normalmente están a precios realmente altos—. Alguien que nos viene a la mente por la clase y finura tanto de su ropa como de su estilo es Carolina Herrera, quien a sus 84 años pone en alto al lujo silencioso y nosotros te decimos de qué manera te servirá de inspiración.

¿Qué es el lujo silencioso?

Técnicamente no es algo nuevo porque desde hace décadas existen las prendas sin la estrepitosa presentación de su logo por doquier, pero ha tomado fortaleza en estos años, especialmente 2023 —culpemos a la serie Succession de eso—.

El término de quiet luxury aboga por el minimalismo, los tonos neutros y a ser un guardarropa cápsula. Son piezas en su mayoría atemporales, de alta calidad e idónea para combinar de forma monocromática —tal y como hizo Gwyneth Paltrow para asistir al juicio por un accidente con otra persona mientras esquiaban—.

Algunas marcas de lujo silencioso son: The Row, Khaite, Max Mara, Loewe y Brunello Cucinelli, por mencionar algunos —pero todas las marcas de lujo tienen un “apartado especial” con estas prendas tan básicas pero funcionales, a su respectivo precio alto y sin rastro de un logo a primera vista. Entre ellos podemos encontrar varias piezas y ejemplos de Carolina Herrera que son fuente de inspiración.

Carolina Herrera demuestra la elegancia del ‘quiet luxury’

Los diseños CH son un desfile de color, texturas, telas y estampados, recorriendo desde lo floral hasta las rayas y polka dots, y eso no le resta lujo —todo lo contrario, es de las casas más socorridas. Pero en cuanto al estilo personal de Carolina, vemos que usa muchos colores neutros y monocromáticos, apuesta por llevar piezas con mucha estructura y tela, pero prácticamente nada de ornamento. Lee sobre los zapatos con los que Carolina Herrera ‘ni camina’ porque carecen de elegancia.

• Enfócate en prendas clásicas. Herrera es conocida por sus diseños atemporales, así que comienza construyendo tu guardarropa con piezas clásicas que puedas usar durante años. Un traje bien entallado, un vestido negro sencillo y una camisa blanca de botones son piezas esenciales que toda mujer debería tener en su armario.

• Abraza tu feminidad. El estilo de Carolina siempre es femenino y elegante, así que no temas lucir tus curvas. Vestidos en línea A, faldas lápiz y tacones altos son estilos favorecedores que te harán sentir segura de ti misma.

• Agrega un toque de color. Herrera no teme usar colores en sus looks —no dejes que los neutros del lujo silencioso apaguen este brillo— así que puedes experimentar con diferentes tonalidades. Un labial brillante, una bufanda colorida o un vestido estampado pueden agregar personalidad a cualquier atuendo.