Resort 2024 de Carolina Herrera venera el dinamismo de Río de Janeiro

Si pudiéramos usar un vestido bajo una ligera lluvia tropical en Brasil, definitivamente tendría que ser uno de estos Carolina Herrera. La casa de moda volvió a brillar con su colección Resort 2024 desde Río de Janeiro, una oda a la sensualidad y dinamismo de ciudad en cuya pasarela desfilaron puros modelos de esta nacionalidad.

Carolina Herrera Resort 2024 en Río de Janeiro

Con un par de minutos tarde a causa de la lluvia —lo cual no impidió a las modelos pasar por el catwalk—, Wes Gordon presentó la colección Resort 2024 con pieza cargadas de colores brillantes, estampados florales y una estética sumamente tropical sin dejar de lado la elegancia.

Caroline Trentini, modelo brasileña que abrió la pasarela, compartió con emoción que desfiló bajo la lluvia, “con orgullo, emoción y gratitud a esta increíble marca que vino a honrarnos”, escribió en Instagram, “Herrera en Río fue todo un éxito porque lo elegimos, y así es como recordaré este día; sacudimos la lluvia y dimos la vuelta al sonido de Gal Costa, en la pasarela mojada y con tacones altos”.

La Madre Naturaleza y el clima tropical de Brasil resultaron ser la máxima musa. Mientras los invitados llegaban para disfrutar de cocteles al atardecer y un impresionante arcoíris que cubría el escenario, una tormenta llegó al lugar del espectáculo y se prolongó inesperadamente. En última instancia, los invitados fueron escoltados a la fiesta adyacente en un invernadero selvático construido para la ocasión, mientras las modelos eran filmadas bajo la lluvia descalzas sosteniendo sus zapatos, evocando una imagen emotiva y romántica de la ‘chica de Ipanema’. escribió wes gordon, director creativo, para explicar lo que sucedió en el show.

Faldas con vuelo, cinturones anchos y sastrería completamente fina, el Resort 2024 de CH siguió fiel a la marca mientras exploró el tropicalismo carioca.

Además de las muchas flores petit o XL, claramente no faltaron los estampados tradicionales, como rayas horizontales de colores o polka dots en black and white. No sé qué nos da más calor, el sol brasileño o esta colección, ¡ve la galería de fotos!