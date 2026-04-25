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La manicura americana de Jennifer Lopez que está reemplazando a la francesa clásica

Suave, precisa y sin contrastes marcados, esta manicura equilibra looks complejos y confirma el regreso de los acabados naturales bien ejecutados

Abril 24, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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La manicura americana de Jennifer Lopez que está reemplazando a la francesa clásica

TheStewartofNY/GC Images

Hay algo muy calculado en esta elección de uñas, aunque a primera vista parezca lo contrario. La manicura americana —más difusa y menos contrastada que la francesa tradicional— funciona aquí como un ajuste fino dentro de un look cargado de textura, color y joyería. No busca destacar por sí sola, pero sí mantener una línea de pulcritud que sostiene todo lo demás.

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La diferencia está en el degradado. La punta no es blanca en bloque, sino que se funde con la base en un tono lechoso y casi translúcido. Eso hace que la uña se vea más larga, más limpia y, sobre todo, más natural. Es un acabado que exige precisión, porque cualquier error se nota más cuando no hay líneas duras que disimulen.

También hay una decisión clara en la forma: almendrada, ligeramente estilizada y sin extremos. No es la uña corta utilitaria ni la larga dramática; está en ese punto medio que favorece la mano sin robar atención. Y eso importa cuando el resto del estilismo —bordados, piedras, metales— ya está haciendo mucho trabajo visual.

En este tipo de looks, las uñas suelen caer en dos extremos: o se vuelven otro elemento llamativo o desaparecen por completo. Aquí no pasa ninguna de las dos cosas. Se mantienen visibles, pero contenidas. Ese equilibrio es lo que hace que funcionen.

Hay, además, un tema de mantenimiento detrás. Este tipo de manicura crece mejor que una francesa marcada o un diseño gráfico, porque no deja una línea evidente al salir las uñas naturales. Es una elección que responde tanto a la estética como a la practicidad, algo que cada vez pesa más en decisiones de belleza dentro del circuito de lujo.

Al final, no es una manicura que intente imponerse. Está pensada para acompañar sin interferir, para cerrar el look sin añadir ruido. Y justo por eso termina siendo relevante.

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