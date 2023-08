Uñas almendradas, ¿qué colores y diseños le van a esta forma?

Cuando se trata de diseño de uñas, las que son de forma almendrada con un clásico que no pasa de moda. Hay siete formas de uñas —entre las cuadradas, picudas, etc—, pero las almendradas no pierden su posición entre las preferidas. Son chic, femeninas y pulcras, además de que son ideales si no quieres llevar una manicura complicada y prefieres alejarte de las uñas extra largas.

¿Qué tan largas deben estar las uñas para ser almendradas?

Aunque se adaptan a las uñas cortas, es necesario tener un poco de longitud para llevarlas almendradas. Esto es lo que hace que luzcan discretas y solicitadas.

• Flores miniatura

Las uñas almendradas tienen suficiente espacio para llevar un mini jardín. Prueba distintos colores y anótalas para tu próxima manicura de primavera.

• Chrome nails

Una tonalidad en chrome hace que las uñas luzcan un poco más largas de lo que son, así que no pienses dos veces llevar este estilo si quieres una manicura almendrada.

• French con nail art

La manicura francesa puede llevarse en cualquier ocasión y con cualquier forma, pero si tienes uñas almendradas tendrás espacio suficiente para añadir un diseño original.

• Mix & Match

Un poco de mezcla no le hace mal a nadie, y se ve súper original. Para las indecisas de los colores, el mix & match es de los preferidos si tienen uñas almendradas.

• Diseño micro

Otro diseño que las uñas almendradas te permite hacer son los micro; hay infinidad de opciones, desde frutas en miniatura hasta flores y emojis. Uno de los preferidos para el verano.